三峽78歲翁駕車暴衝釀3死12傷 肇事原因待查

七十八歲余姓老翁昨天下午駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成三死十二傷。余今年二月剛完成高齡換照，因昨天無法製作筆錄，肇事原因待查。

三名死者分別是四十歲洪姓機車女騎士及兩名國一女學生。當時張姓、劉姓、吳姓三名女學生走在一起遭轎車高速衝撞，張女命危，另兩人搶救不治，家屬聞訊趕到醫院後崩潰大哭。校方昨晚發表聲明沉痛表示，已啟動緊急應變機制，全力協助死傷的九名學生及家屬。

「只差一步，我與死神擦身而過。」現場一名女學生心有餘悸地說，轎車從她身後衝過去，若她走慢一步，「被撞死就是我。」她在事故發生後上前查看傷者，赫見躺在地上的傷者有自己的同學。

警方調查，余姓老翁昨天下午四時許駕駛轎車沿三峽區國成街往復興路方向行駛，行經國成街與國光街北大國小前，汽車都已停下車停等紅燈，余的車輛卻未減速，高速衝撞前方機車及過馬路的學生，多名學生及家長被撞飛倒地，轎車又往前高速行駛一五○公尺，撞上分隔島才停下。

當時正逢三峽國中與北大國小放學時段，路上多為三峽國中學生，轎車直接撞飛步行在斑馬線上的學生，目擊者放聲尖叫。路過車輛行車記錄器拍下過程，許多學生剛步出校門走斑馬線過馬路，余的轎車先高速撞上停等紅燈的兩輛機車，再撞上過馬路學童，多人當場被撞飛，一名騎士安全帽還飛起，險些砸中一旁騎士。

老翁車子撞上安全島停下，嚴重毀損。記者蘇健忠／攝影

肇事車輛因巨大撞擊力，汽車安全氣囊爆開，余癱坐駕駛座滿頭是血，被救出時意識模糊、左腿骨折、頭部擦傷，送醫後暫無生命危險。

警方調查，余姓老翁持照正常，抽血檢測確認酒精值是零，車上也未發現違禁品，警方已找來余的家屬調查其身體狀況，釐清確切肇事原因。親友表示，余姓老翁曾獲模範父親表揚，平時身體硬朗；北大特區龍恩里長黃家賢表示，肇事者熱心公益，因有心臟病史，懷疑會不會是心臟疾病導致車禍。

據了解，余姓老翁昨天中午跟妻子聯繫表示要從外地回到北大特區的住家，沒想到下午四時許在北大國小附近肇事。

事發後新北市長侯友宜趕赴醫院探視傷者，賴清德總統、行政院長卓榮泰稍晚也趕到三家醫院探視。市議員呂家愷轉述，有家屬向賴總統陳情，希望政府重視高齡駕車問題，「超過七十歲就別再開車了」。新北地檢署已組成專案小組進駐三峽警分局指揮偵辦，調查車禍發生經過及查明事實。