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三峽車禍78歲肇事者 2月才換照 專家批太寬鬆

聯合報／ 記者胡瑞玲沈能元廖靜清／台北報導
新北三峽區北大國小旁發生一起重大車禍。記者劉懿萱／翻攝
新北三峽區北大國小旁發生一起重大車禍。記者劉懿萱／翻攝

七十八歲余姓男子昨天開車行經三峽區北大國小外，不明原因高速衝撞，造成多人死傷，台灣老年學暨老年醫學會常務理事、台大醫院副院長黃國晉呼籲，現行長者換照標準過於寬鬆，政府應比照先進國家，重新檢討高齡駕駛考照、換照機制，否則類似悲劇勢必再度發生。

交通部表示，肇事余姓駕駛人，今年二月才在台北區監理所進行高齡換照，為普通小型車駕照，駕照狀態正常、有效日為二○二八年二月，無違規未結案件。

黃國晉指出，澳洲高齡長者欲換照，必須通過模擬道路實際測試，另搭配健康評量，包括視覺、聽覺、平衡感、反應力等，才能檢測出高齡駕駛在面對緊急狀況時的臨場反應。

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，高齡車禍肇事事件逐年增加，交通部雖執行「高齡駕照管理制度」，要求七十五歲以上長者每三年定期換照，新制未溯及既往，數十萬長者不受限制。此外，換照門檻過於寬鬆，未能建立有效駕照管理制度。

「只要過了七十歲，開車就有一定風險。」陳亮宇指出，隨著年齡增長，體能、視力、聽力及反應能力逐漸變差，但部分長輩很鐵齒，覺得自己開車能力未受影響，直到出了問題，才後悔莫及。

陳亮宇建議，銀髮族應多利用大眾運輸，及無障礙交通服務。子女應多關心長輩身體狀況，如果家人年逾六十五歲，務必定期健檢，瞭解認知功能，及慢性病是否獲得控制，由專業人員評估是否適合開車，以降低事故風險。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，針對本案高速衝撞情況，建議可在通學區或行人穿越區設置減速平台，雖在車輛高速行駛時，無法完全擋下，但或許可以起到減速作用。

羅宜表指出，台灣高齡駕駛問題愈來愈嚴重，呼籲政府應嚴謹看待及處理，更重要的是有無替代交通工具的提供，以三峽為例，當地公車並沒辦法提供方便的轉乘服務，有些高齡駕駛只能自駕，因此有無方便的公共運輸很重要，否則開車就是生活必需，替代交通方案是目前急需解決的問題。

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