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三峽車禍 2同班女學生罹難 全班陷悲傷

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇張策／新北報導
當時有3名女學生正要過馬路，車輛衝來時根本無法閃躲。圖／翻攝自記者爆料網
當時有3名女學生正要過馬路，車輛衝來時根本無法閃躲。圖／翻攝自記者爆料網

新北市三峽北大國小周邊昨發生重大車禍，包含肇事駕駛十五人傷，有三人送醫不治，其中二名死者是三峽國中七年級同班同學，校方指出，不幸罹難的吳同學在校成績優異、擔任班級幹部，劉也是品學兼優的學生，兩人突然離世，師長及同學們都非常難過。

校方指出，不幸罹難吳同學，在校學業成績優秀，擔任班級幹部，認真負責；同班的劉同學各科表現優異，經常主動照顧及鼓勵同學，兩位是同班同學，皆深受師長與同學喜愛。

校方說，兩位孩子突然離世讓師長及同學們感到非常沉痛，校方將全力陪伴家屬與學生，共同度過這段極為艱難的時刻，也期盼社會給予最大關懷與體諒。

新北市長侯友宜昨晚跑完三家收治死傷者的醫院後，回到市府主持應變中心會議，他表示，面對此次重大事故後續，市府將啟動「一個家庭就一個專案」計畫，若死傷者是成年人就是社會局為主，若死傷者仍是學生就以教育局為主，全力協助家屬過難關。

教育局表示，針對受傷學生已啟動一對一陪伴關懷，並全程陪同不幸罹難死亡學生家長關懷，及提供喪葬協助；同時，安排心理輔導人力進駐三峽國中及北大國小，協助全校師生及可能目睹學生等輔導支持。

十二名傷者目前分別在亞東醫院、恩主公醫院及土城醫院，亞東醫院床創傷科主任林恆甫表示，醫院收治四名傷患，包含七十八歲余姓肇事者，一名四十多歲女性及二名學生。二名學生中，十四歲女生傷勢較重，為右大腿骨折、右手腕疑似韌帶損傷，及臉部外傷明顯，伴隨嘴唇與口鼻出血。醫療團隊目前優先處理骨折與口鼻出血，有兩個專科團隊聯合進行手術。

另一名學生為中度傷害，經初步評估疑似有創傷後壓力症候群（ＰＴＳＤ），已完成外傷縫合手術。

高齡駕駛 車禍 創傷後壓力症候群 侯友宜

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