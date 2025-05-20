三峽車禍現場 重傷女生90分考卷躺人行道

新北三峽重大事故釀三死十二傷，有九人是三峽國中學生，家屬陸續趕抵醫院，得知噩耗後情緒崩潰，在急診角落抱頭痛哭。警方清查現場時，發現一張印有「九十分」字樣考卷，屬於重傷的張姓女學生，考卷、散落文具靜靜躺在人行道上，成為這場災難中最沉重的一幕。

七十八歲余姓老翁昨天在放學時段，開車行經三峽區北大國小一帶，突然高速衝撞前方機車，再闖紅燈撞擊停等紅燈車輛和綠燈過馬路的學生，釀成重大傷亡。張姓導護老師回想起那驚悚畫面，不禁痛哭失聲。

車禍發生在昨天下午四時許，旁邊車輛的行車記錄器拍下余姓老翁高速肇事過程，畫面顯示老翁的轎車如砲彈般往前衝，先撞倒右側的機車，又猛烈撞擊前方的機車，又進入路口撞上多名正在過馬路的學生和民眾。

目睹車禍發生的張姓老師說，當時路口是行人全時相綠燈，可以直行，也可以斜向穿越路口，當大家在過馬路的時候，肇事轎車幾乎沒有減速，高速往前衝，多輛機車先被撞，轎車又撞倒七、八名行人，才撞上分隔島停下。

這起事故造成九名三峽國中學生死傷，其中七○一班三名女學生遭車輛高速撞擊，三人當場失去生命跡象，二人在恩主公醫院搶救後不治，另一人到院前無呼吸心跳，經土城醫院搶救後恢復生命徵象，仍在加護病房觀察，這三天是關鍵時期。

車禍現場一片狼藉，多人倒在血泊中哀號，新北市消防局湧入多通報案電話表示有多人受傷，緊急調派大批救護車趕抵現場救援，救護人員抵達現場後，發現多名學生躺在滿是血跡的馬路上，滿地散落書包、文具等物品，被撞毀的車殼碎片也散落一地，還有民眾對失去生命跡象的傷者做ＣＰＲ，場面怵目驚心。入夜後有民眾前往事故現場獻花、哀悼致意。

三峽車禍多名死傷者送往醫院搶救，家長在急診等候區崩潰痛哭。記者蘇健忠／攝影

行政院長卓榮泰昨到亞東醫院探視傷者後表示，將加強檢討相關安全體系，允諾會在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解事件來龍去脈。更重要的是，無論是既有安全體系中的缺失，或是體系之外尚未補強之處，都必須全面檢討與強化，避免憾事再度發生。

對此次事故所造成的心理創傷，卓榮泰指出，所有受波及的學生與教職員，後續心理健康將獲得妥善支持。包括教育單位、醫療單位，以及中央與地方政府都會合作，協助師生盡快脫離驚恐與悲傷，恢復平靜生活。