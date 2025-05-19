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三峽車禍引發高齡駕駛疑慮 專家建議換照增模擬駕駛測驗

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台灣已進入超高齡社會，高齡駕駛安全成為重要議題。台灣職能治療學會顧問張自強建議，未來高齡換照可考慮增加模擬駕駛測驗（VR）、道路實地測驗等，更全面評估長輩是否還適合開車。本報資料照片
台灣已進入超高齡社會，高齡駕駛安全成為重要議題。台灣職能治療學會顧問張自強建議，未來高齡換照可考慮增加模擬駕駛測驗（VR）、道路實地測驗等，更全面評估長輩是否還適合開車。本報資料照片

新北市三峽區北大國小發生重大車禍，一名78歲老翁在放學時段，開車衝撞造成多名師生與民眾傷亡。台灣職能治療學會顧問張自強指出，國內規定75歲以上高齡者每三年重新體檢換駕照，並接受簡單的認知測驗，他建議未來可考慮增加模擬駕駛測驗（VR）、道路實地測驗、基本交通安全常識複習等，更全面評估長輩是否還適合開車。

張自強表示，年紀增長後，駕駛者的視力、聽力、反應速度和判斷能力都會慢慢下降。例如紅燈沒看到、煞車來不及、對突發狀況反應太慢，這些都可能增加事故發生機率。台灣即將邁入「超高齡社會」，高齡駕駛事故也正逐年增加，不只是年長者本身的健康問題，更關係到整體交通安全與社會風險。

目前台灣規定75歲以上高齡者要每三年重新體檢換駕照，並接受簡單的認知測驗，張自強認為，這些方式仍無法完全篩選出所有潛在風險。建議除了體檢，未來可以考慮增加，例如模擬駕駛測驗（VR）、道路實地測驗、基本交通安全常識複習等，這樣才能更全面評估長輩是否還適合開車。

長輩若仍具備駕駛能力，也建議使用一些安全輔助裝置，像方向盤輔助握把、倒車影像雷達與語音提示、車道偏移警示、自動煞車等 AI 智慧系統等。並養成開車前與家人討論的習慣：「今天的精神和身體狀況適合開車嗎？」讓出門更有保障。

張自強表示，若長輩被終判定無法繼續開車，許多長輩來說會覺得「自己變成沒用」或「被剝奪自由」。這時，家人陪伴很重要，可以多提供接送支持，或協助長者熟悉搭乘公車、捷運等交通工具，讓他們一樣能安心外出、維持生活品質。

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