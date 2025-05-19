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新北市重大車禍釀3死12傷 邱泰源越洋要求全力救治孩童

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源（中）正在瑞士日內瓦，參與世界衛生大會（WHA）場外活動，但仍心繫新北市三峽重大車禍。邱泰源說，車禍發生後，更直接以電話聯繫新北市衛生局長，以及三家收治傷者醫院的院長，要求給予孩童傷者最好的醫療照顧。圖／衛福部提供
衛福部長邱泰源（中）正在瑞士日內瓦，參與世界衛生大會（WHA）場外活動，但仍心繫新北市三峽重大車禍。邱泰源說，車禍發生後，更直接以電話聯繫新北市衛生局長，以及三家收治傷者醫院的院長，要求給予孩童傷者最好的醫療照顧。圖／衛福部提供

新北市三峽區今天下午發生重大車禍，78歲余姓男子開車行經北大國小旁突暴衝撞擊路口學生、行人及騎士，釀成3死12傷悲劇。衛福部長邱泰源正在瑞士日內瓦，參與世界衛生大會（WHA）場外活動，但仍心繫新北市三峽重大車禍。

邱泰源表示，他隨時與總統府、行政院保持聯繫，更直接以電話聯繫新北市衛生局長，以及三家收治傷者醫院的院長，要求給予孩童傷者最好的醫療照顧。

衛福部長邱泰源表示，世衛行動團在日內瓦參與很多活動，但大家仍十分關心國內事件，當得知三峽重大車禍後，由目前人在台灣的次長林靜儀、周志浩，立即啟動緊急救援機制，並督導新北市衛生局啟動緊急救災，將所有傷者送至亞東醫院、恩主公醫院、新北市立土城醫院救治。

新北市一名78歲老翁今下午4時許，開車行經三峽區北大國小前，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成3人死亡、12人受傷，肇事原因仍待調查。

總統府發言人郭雅慧說，賴清德總統聞訊後感到震驚且痛心，並表達高度關切，第一時間指示行政院成立專案小組即時掌握情勢，要求積極協調醫療資源，全力投入救護傷患與協助家屬，協助傷者早日康復，並盡速釐清事故發生原因。行政院長卓榮泰也指示衛福部成立緊急醫療專案，並請教育部、內政部及相關單位積極協助家屬，盡速釐清事故發生原因。

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