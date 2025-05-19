影／僅一瞬間遭撞飛 三峽車禍女學生回頭見車衝來無法逃過劫難

新北市三峽區今下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕駛一輛自小客車，行經國光街與國成街口時，突然失控暴衝，造成3人死亡、12人輕重傷。最新監視器畫面曝光，3名同班女學生走在斑馬線上，汽車僅在短短1秒內衝進畫面，其中一人雖察覺異狀、抬頭試圖反應，仍無法逃過劫難。

從曝光的畫面中可見，3名女學生並肩走在斑馬線上，當行至路口中央時，走在最外側的女學生似乎察覺有異，抬頭望向左側，正巧與暴衝而來的車輛對上視線。她試圖閃躲，卻僅一瞬間便遭撞擊，身旁兩位同學也因反應不及被一併撞飛。

車禍當下，撞擊力道猛烈，學生身上的書包、考卷、文具等物四散飛落，路口頓時成為一片狼藉。事後清查現場，警方也在斑馬線上發現張姓傷者所屬的90分國文考卷，靜靜躺在血跡與碎裂物旁，場景令人鼻酸。

另一名正巧通過路口的女學生則與車輛擦身而過，僅差一步之遙逃過死劫。她回憶當時情況仍心有餘悸，「車從我後面衝過去，如果我再慢一步，可能被撞死的就是我。」她事後走上前查看傷者，才驚見倒在地上的，是自己的同班同學。

三名女學生皆為三峽國中701班學生，2人當場不治，1人OCHA（到院前心肺功能停止）搶救後恢復生命跡象，仍在加護病房觀察。事件震撼社會，也讓外界關注高齡駕駛安全問題，呼籲政府正視高齡者行車風險與相關制度檢討。