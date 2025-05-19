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三峽過馬路遇重大車禍！同班同學遭撞2死1傷 影像曝光「根本無法閃」

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導
當時有3名女學生正要過馬路，車輛衝來時根本無法閃躲。圖／翻攝自記者爆料網
當時有3名女學生正要過馬路，車輛衝來時根本無法閃躲。圖／翻攝自記者爆料網

新北市78歲余男今天下午開車經過三峽區國光街、國成街口時，不明原因高速衝撞停等紅燈的機車及多名過馬路學生，釀成3死12傷慘劇。路口監視器拍下這段驚悚過程，其中有3名正過馬路的女學生，見車輛衝來根本來不及閃躲，直接就被撞飛。

從監視器畫面發現，當時正是行人全時相綠燈，可以直行也可以斜向穿越路口，因適逢放學時間有許多學生正穿越馬路。當時3名三峽國中同班女學生一同走在行人穿越道上，不料余男駕駛的車輛突然衝來，3名女學生發現後已來不及反應，被高速駛來的轎車撞上噴飛，釀成2死1傷慘劇。

車禍

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