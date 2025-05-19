最短時間調查清楚！卓揆探視傷者 盼「憾事不再發生」

新北市三峽區今天發生死傷慘重車禍，行政院長卓榮泰晚間到醫院探視傷者後，表示將加強檢討相關安全體系，並在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解來龍去脈。更重要的是，無論是既有安全體系缺失，或是體系之外尚未補強之處，都須全面檢討與強化，避免憾事再發生。

78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區國成路與國光街口時，急速往前衝，撞擊前方機車後，又衝撞停等紅燈車輛，以及綠燈過馬路的學生和民眾，造成3人死亡，10多人受傷送醫。

卓榮泰今晚到亞東醫院探視傷者後，表示將加強檢討相關安全體系，允諾後續將盡快釐清肇事原因，要在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解事件來龍去脈。更重要的是，無論是既有安全體系中的缺失，或是體系之外尚未補強之處，都必須全面檢討與強化，避免憾事再度發生。