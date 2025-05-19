快訊

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引發債券殖利率飆升

幕後／不是北市也難 輝達選士北科T17、T18暗藏三贏盤算

最短時間調查清楚！卓揆探視傷者 盼「憾事不再發生」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市三峽區今天發生死傷慘重車禍，行政院長卓榮泰晚間到醫院探視傷者後表示，將加強檢討相關安全體系，並在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解來龍去脈。記者李定宇／攝影
新北市三峽區今天發生死傷慘重車禍，行政院長卓榮泰晚間到醫院探視傷者後表示，將加強檢討相關安全體系，並在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解來龍去脈。記者李定宇／攝影

新北市三峽區今天發生死傷慘重車禍，行政院長卓榮泰晚間到醫院探視傷者後，表示將加強檢討相關安全體系，並在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解來龍去脈。更重要的是，無論是既有安全體系缺失，或是體系之外尚未補強之處，都須全面檢討與強化，避免憾事再發生。

78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區國成路與國光街口時，急速往前衝，撞擊前方機車後，又衝撞停等紅燈車輛，以及綠燈過馬路的學生和民眾，造成3人死亡，10多人受傷送醫。

卓榮泰今晚到亞東醫院探視傷者後，表示將加強檢討相關安全體系，允諾後續將盡快釐清肇事原因，要在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解事件來龍去脈。更重要的是，無論是既有安全體系中的缺失，或是體系之外尚未補強之處，都必須全面檢討與強化，避免憾事再度發生。

對此次事故所造成的心理創傷，卓榮泰指出，所有受波及的學生與教職員，後續心理健康將獲得妥善支持。包括教育單位、醫療單位，以及中央與地方政府都會合作，協助師生盡快脫離驚恐與悲傷，恢復平靜生活。

新北市三峽區今天發生死傷慘重車禍，行政院長卓榮泰晚間到醫院探視傷者後表示，將加強檢討相關安全體系，並在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解來龍去脈。記者李定宇／攝影
新北市三峽區今天發生死傷慘重車禍，行政院長卓榮泰晚間到醫院探視傷者後表示，將加強檢討相關安全體系，並在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解來龍去脈。記者李定宇／攝影
新北市三峽區今天發生死傷慘重車禍，行政院長卓榮泰晚間到醫院探視傷者後表示，將加強檢討相關安全體系，並在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解來龍去脈。記者李定宇／攝影
新北市三峽區今天發生死傷慘重車禍，行政院長卓榮泰晚間到醫院探視傷者後表示，將加強檢討相關安全體系，並在最短時間內把肇事原因調查清楚，讓家屬與社會了解來龍去脈。記者李定宇／攝影

車禍 死亡 卓榮泰 交通事故

延伸閱讀

三峽車禍3死12傷 賴總統、卓榮泰親赴探視傷者

獨／三峽重大車禍釀3死 肇事者老翁酒測結果出爐

獨／三峽重大車禍78歲肇事者曾獲模範父親 酒測值為零

520談話「聚焦3主軸」 賴總統宣告執政第2年迎風轉型之路

相關新聞

三峽重大車禍...釀3女學生2死1重傷 現場見「一物」惹鼻酸

新北市三峽區今天下午發生重大車禍，78歲余姓男子開車行經北大國小旁突暴衝撞擊路口學生、行人及騎士，釀成3死12傷悲劇。死...

獨／三峽重大車禍78歲肇事者曾獲模範父親 酒測值為零

新北市北大國小旁今天下午4時許發生15人死傷的重大車禍，肇事者是一名78歲余姓老翁，他目前在亞東醫院治療中，身分也遭到起...

三峽車禍死傷慘重！老師目睹過程 憶驚悚畫面淚崩

78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區北大國小旁時，高速衝撞前方機車，再闖紅燈撞擊停等紅燈車輛和綠燈過馬路的學...

78歲翁肇事釀15死傷...家屬向總統陳情 盼設高齡駕駛上限

三峽北大國小旁今下午發生車禍，5人送往土城醫院，副院長游明晉表示，1名12歲女童到院前無呼吸心跳，搶救後救回，其餘傷患穩...

卓揆探視傷者：最短時間調查清楚 讓社會了解來龍去脈

新北市三峽區今天發生死傷慘重車禍，行政院長卓榮泰晚間到醫院探視傷者後，表示將加強檢討相關安全體系，並在最短時間內把肇事原...

獨／三峽重大車禍釀3死 肇事者老翁酒測結果出爐

新北市三峽區北大國小今天下午4點發生重大車禍，導致15名學生及家長死傷，雖然肇事者昏迷但警方已抽血檢驗，今晚檢驗結果出爐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。