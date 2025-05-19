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三峽車禍3死12傷 賴總統、卓榮泰親赴探視傷者

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
新北市三峽校區外發生重大車禍意外，賴清德總統晚間前往新北市立土城醫院探視傷者及向家屬致意。總統府／提供
新北市三峽校區外發生重大車禍意外，賴清德總統晚間前往新北市立土城醫院探視傷者及向家屬致意。總統府／提供

新北三峽19日下午發生重大車禍，一名78歲余男駕駛轎車，於三峽國光街及國成街口（北大國小旁）高速衝撞機車及過馬路行人，造成3死12傷。賴清德總統、行政院長卓榮泰晚間8點分別赴3間醫院探視，向車禍事故傷者及向家屬致意。

新北市三峽校區外發生重大車禍意外，賴總統晚間前往新北市立土城醫院探視傷者及向家屬致意。賴總統抵達後，首先聽取羅明淨副院長說明傷者目前醫療狀況，隨後探視受傷人員，並向家屬深致關切之意，亦請行政院及相關單位全力協助救治事宜，務必給予傷者及家屬最妥適的照顧與協助。包括交通部長陳世凱、教育部長鄭英耀、新北市長侯友宜、立委蘇巧慧，皆陪同行程。

賴總統在臉書表示，對於這起事故，他在第一時間即指示行政院成立專案小組即時掌握情勢。目前，卓榮泰已指示衛福部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷患，期盼傷者早日康復，並請教育部、內政部及相關單位積極協助家屬，儘速釐清事故發生原因。

卓榮泰先赴恩主公醫院，再轉往板橋亞東醫院探視。在慰問車禍傷者及家屬之後，他受訪表示，很痛心，發生這麼大一件不幸事件，讓無辜孩子跟大人受到這麼大的驚嚇、傷害、甚至生命損失。感謝新北市長侯友宜第一時間代表政府到醫院探視，晚上侯友宜又陪他及蘇巧慧到亞東醫院。

卓榮泰說，他們都是為人父母，看到孩子去上學，在最安全、守規矩的校區，竟然發生這樣的事情，他內心的激動非常難以形容。只能盡力安慰年輕的孩子爸媽，請所有醫院、醫療人員用最好的醫療方式去照顧，讓孩子跟受傷民眾，能迅速恢復身體狀況。要在最快時間內，把肇事原因調查清楚，讓家屬及社會了解。

卓榮泰也說，整個安全體系還有不盡如意的地方，安全體系之外要加強更多的安全照顧，才能避免事情發生。至於受傷的孩子以及學校的師生，往後很多心理健康的支持，也要請教育、醫療單位，及中央和市府，合力讓所有受到驚嚇的師生能獲得支持，盡速恢復生活的平靜。

卓榮泰坦言，下午他跟賴總統正在開會，突然聽到這麼大一件事，他們兩人當下立刻盡速結束會議，賴總統也到醫院去探視。政府要做一些安全上的檢討，跟醫療的行為，也謝謝所有醫院同仁做最好的照顧，讓家屬能稍稍寬心。他知道寬心很難，他也很難過，政府只能盡力做到這部分，謝謝大家關心。

新北市三峽校區外發生重大車禍意外，卓榮泰先赴恩主公醫院，再轉往板橋亞東醫院探視。行政院／提供
新北市三峽校區外發生重大車禍意外，卓榮泰先赴恩主公醫院，再轉往板橋亞東醫院探視。行政院／提供

車禍

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