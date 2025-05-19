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三峽國中7年級2生遇死劫 校方痛心：都是品學兼優孩子

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北三峽區北大國小旁發生一起重大車禍。記者劉懿萱／翻攝
新北三峽區北大國小旁發生一起重大車禍。記者劉懿萱／翻攝

新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生一起重大車禍，包含肇事駕駛15人傷，有3人送醫不治，其中2人是三峽國中7年級同班同學，校方指出，不幸罹難的吳同學在校成績優異、擔任班級幹部，劉也是品學兼優的學生，2人皆受師長同學喜愛。

校方指出，不幸罹難的7年級吳姓女學生，在校學業成績優秀，擔任班級幹部，認真負責；同班的劉姓學生各科表現優異，經常主動照顧及鼓勵同學，兩位是同班同學，皆深受師長與同學喜愛。

校方說，兩位孩子突然離世讓師長及同學們感到非常沉痛，校方將全力陪伴家屬與學生，共同度過這段極為艱難的時刻，也期盼社會給予最大關懷與體諒。

教育局表示，針對受傷學生已啟動1對1陪伴關懷，並全程陪同不幸罹難死亡學生家長關懷，及提供喪葬協助；同時，安排心理輔導人力進駐三峽國中及北大國小，協助全校師生及可能目睹學生等輔導支持；且明日偕同交通局、警察局加強派遣導護及安全人力維護通行安全。

車禍 死亡 教育局 交通事故

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