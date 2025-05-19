聽新聞
0:00 / 0:00
影／三峽重大車禍4人送亞東 14歲女臉部重傷、另一童疑PTSD
目前研判成人可能為家長。2名小朋友中，14歲女孩傷勢較重，為右大腿骨折、右手腕疑似韌帶損傷，以及臉部外傷明顯，伴隨嘴唇與口鼻出血。醫療團隊目前優先處理骨折部位與口鼻出血，並2個專科團隊聯合進行手術。
另一名小朋友為中度傷害，經初步評估疑似有創傷後壓力症候群（PTSD）。已完成外傷縫合手術，預計轉入普通病房持續抗生素治療與觀察。雖然X光檢查無異狀，但因手部疑似有韌帶傷害，醫療團隊將安排進一步檢查以確認病況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言