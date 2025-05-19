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影／三峽重大車禍4人送亞東 14歲女臉部重傷、另一童疑PTSD

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
行政院長卓榮泰今晚至亞東醫院探視三峽重大車禍傷者及家屬。記者李定宇／攝影
行政院長卓榮泰今晚至亞東醫院探視三峽重大車禍傷者及家屬。記者李定宇／攝影

行政院長卓榮泰今晚趕赴新北市亞東醫院，探視今天下午三峽發生的重大車禍傷者及家屬傷者。亞東醫院床創傷科主任林恆甫表示，醫院收治4名傷患，包含78歲余姓肇事者，40多歲女性及2名兒童。

目前研判成人可能為家長。2名小朋友中，14歲女孩傷勢較重，為右大腿骨折、右手腕疑似韌帶損傷，以及臉部外傷明顯，伴隨嘴唇與口鼻出血。醫療團隊目前優先處理骨折部位與口鼻出血，並2個專科團隊聯合進行手術。

另一名小朋友為中度傷害，經初步評估疑似有創傷後壓力症候群PTSD）。已完成外傷縫合手術，預計轉入普通病房持續抗生素治療與觀察。雖然X光檢查無異狀，但因手部疑似有韌帶傷害，醫療團隊將安排進一步檢查以確認病況。

行政院長卓榮泰今晚至亞東醫院探視三峽重大車禍傷者及家屬。記者李定宇／攝影
行政院長卓榮泰今晚至亞東醫院探視三峽重大車禍傷者及家屬。記者李定宇／攝影

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