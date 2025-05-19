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三峽重大車禍...釀3女學生2死1重傷 現場見「一物」惹鼻酸

聯合報／ 記者張策李定宇劉懿萱／新北即時報導
新北市三峽區今下午發生重大車禍，78歲余姓男子開車行經北大國小旁突暴衝撞上路口學生，釀成3死12傷悲劇。死傷者多為三峽國中學生，其中3名女學生為同班同學，2人不治、1人重傷搶救。圖／讀者提供
新北市三峽區今下午發生重大車禍，78歲余姓男子開車行經北大國小旁突暴衝撞上路口學生，釀成3死12傷悲劇。死傷者多為三峽國中學生，其中3名女學生為同班同學，2人不治、1人重傷搶救。圖／讀者提供

新北市三峽區今天下午發生重大車禍，78歲余姓男子開車行經北大國小旁突暴衝撞擊路口學生、行人及騎士，釀成3死12傷悲劇。死傷者有9人為三峽國中學生，其中3名女學生為同班同學，2人不治、1人重傷，現場遺留一張寫著90分的考卷，場景令人鼻酸。

據了解，這起事故造成9名三峽國中學生死傷，其中701班3名女學生在事發當時遭車輛高速撞擊，3人當場都失去生命跡象，2人在恩主公醫院搶救後不治，另1人到院前無呼吸心跳，經土城醫院搶救後恢復生命徵象，仍在加護病房觀察。

事發後，家屬陸續趕抵醫院，聽聞噩耗後情緒崩潰，在急診外角落抱頭痛哭，場面令人心碎。警方清查現場時，發現一張印有「90分」字樣考卷，屬於重傷的張姓女學生，考卷、散落文具靜靜躺在人行道上，成為這場災難中最沉重的一幕。

警方表示，肇事駕駛已送醫抽血檢驗，初步無酒精值，詳細肇因仍待調查。事發路口為四面行人穿越道，車流與人流複雜，市府已指示相關單位檢討路口安全設計。事故引發高齡駕駛安全問題關注，亦有家屬向賴清德總統請命，盼檢討高齡駕照制度。

整起事故造成3人死亡、12人輕重傷，其中9人是三峽國中學生（2人已死亡），校方晚間沉痛發表聲明，表示第一時間已啟動緊急應變機制，將全力協助學生及家屬。

目擊的劉姓女學生心有餘悸地說，當時轎車與她擦身而過，只差一步與死神擦身而過。

肇事車輛因巨大撞擊力安全氣囊爆開，余男癱坐駕駛座滿頭是血，被救出時意識模糊、左腿骨折、頭部擦傷，送醫後暫無生命危險，目前打麻藥，還無法表達說明過程。

新北市三峽區今下午發生重大車禍，78歲余姓男子開車行經北大國小旁突暴衝撞上路口學生，釀成3死12傷悲劇。死傷者多為三峽國中學生，其中3名女學生為同班同學，2人不治、1人重傷搶救。圖／讀者提供
新北市三峽區今下午發生重大車禍，78歲余姓男子開車行經北大國小旁突暴衝撞上路口學生，釀成3死12傷悲劇。死傷者多為三峽國中學生，其中3名女學生為同班同學，2人不治、1人重傷搶救。圖／讀者提供

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