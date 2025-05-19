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78歲翁肇事釀15死傷...家屬向總統陳情 盼設高齡駕駛上限

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
土城醫院副院長游明晉表示，傷患狀況都穩定，未來兩三天是關鍵期。記者張策／攝影
土城醫院副院長游明晉表示，傷患狀況都穩定，未來兩三天是關鍵期。記者張策／攝影

三峽北大國小旁今下午發生車禍，5人送往土城醫院，副院長游明晉表示，1名12歲女童到院前無呼吸心跳，搶救後救回，其餘傷患穩定。新北市議員呂家愷轉述，有家屬向總統請命，盼70歲以上不再開車。

游明晉表示，OCHA的女童搶救回來後，隨即發現骨盆腔骨折並有持續出血，院方緊急進行止血處置，目前情況穩定，但未來三天仍為關鍵觀察期。

游明晉指出，目前有3名孩童傷勢嚴重，包含顱內出血及骨折，皆已送入加護病房觀察，病情穩定中。另有一位輕傷者鎖骨骨折，安排手術治療即可，還有一位傷者已出院返家。

「我們會嚴格按照標準執行，從搶救到加護病房的照顧都不會鬆懈，」游明晉強調，總統賴清德已指示務必給予最好的治療，醫療團隊也會全力以赴。他坦言，目前家屬情緒難免焦急，「為人父母都能理解」，醫院也會持續給予關懷與協助。

賴清德總統傍晚親赴土城醫院了解傷者情況，並未受訪。呂家愷表示，有家屬向總統請命，希望政府未來能考慮限制高齡駕駛上路，直言「70歲以上就不要再開車了」，一語道盡心痛與無奈。

肇事者78歲余姓老翁抽血結果出來顯示酒測值為0。警方指出，事故發生地點為四面行人可穿越路口，當時車輛未減速、直接撞進人群，監視器畫面令人怵目驚心。新北市交通局與警方已著手釐清肇因，市府也表示將全力協助家屬後續需求。

高齡駕駛 車禍 賴清德 撞飛 呂家愷 交通事故 OHCA

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