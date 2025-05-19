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三峽放學大車禍釀3死 肇事老翁曾是模範父親

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導
新北市三峽區國光街與國成街路口，今天下午發生一起78歲余姓老翁疑似開車暴衝衝撞放學人潮，造成3死15人傷慘劇，余翁經查為2022年三峽區模範父親。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽區國光街與國成街路口，今天下午發生一起78歲余姓老翁疑似開車暴衝衝撞放學人潮，造成3死15人傷慘劇，余翁經查為2022年三峽區模範父親。記者蘇健忠／攝影

新北市三峽區國光街與國成街路口，今天下午發生78歲余姓老翁疑似開車暴衝，衝撞停等紅燈及鄰近國中放學人潮，造成3死15人傷慘劇。余經查為三年前三峽區模範父親，還曾代表全里接受表揚，不料竟釀禍拆散3個家庭，令人唏噓。

據警消初步了解，余翁當時幾乎沒有煞車，直接高速衝撞前方停等紅燈的機車及過馬路的學生，造成重大傷亡，他起初送醫時陷入昏迷，稍早經警方抽血酒測，血液中無酒精反應，已排除酒駕，將待清醒後視情況接受警詢。

至於遭余翁撞傷的4位學生和家長中，僅一名送土城長庚醫院的張姓12歲女童被救回，其餘3人均宣告不治。

事故發生時，事發路口正值紅燈，且接近下午4點鄰近某國中放學時間，路口有騎機車剛接完小孩的家長，和其他路過的機車騎士正停等紅燈，前方斑馬線則有不少說說笑笑正在過馬路的國中學生。

不料余翁自後方駛來，幾乎以完全沒煞車的速度，直接撞向停等人車及斑馬線上的學生，巨大撞擊力量瞬間將現場人車瞬間撞飛數十公尺遠，車輛零件和傷者隨身物品噴飛整個路口，景象相當駭人。余翁座車則繼續往前推進約140公尺，直到自撞馬路中分隔島，橫置在路中央，車頭嚴重毀損。

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