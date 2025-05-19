三峽國中9生放學遇劫...2人不治 校方沉痛發聲

新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生一起重大車禍，包含肇事駕駛15人傷，有3人送醫不治，其中2人為三峽國中的學生。三峽國中表示，學生今在放學路上發生重大交通事故，共造成9名學生受傷，校方在第一時間即啟動緊急應變機制，並去各醫院慰問、協助處理學生與家屬相關事宜。

三峽國中表示，學生於今日放學路上發生重大交通事故，經確認事故共造成9名學生受傷，分別送往亞東醫院、恩主公醫院及土城長庚醫院接受治療。校方在第一時間即啟動緊急應變機制，通報教育主管機關，並由校長率領行政團隊前往各大醫院慰問、協助學生與家屬處理相關事宜。

三峽國中也懇切呼籲全體師生與社會各界，共同為傷者祈福，期盼學生平安康復，早日回到校園。