獨／三峽重大車禍78歲肇事者曾獲模範父親 酒測值為零

新北市北大國小旁今天下午4時許發生15人死傷的重大車禍，肇事者是一名78歲余姓老翁，他目前在亞東醫院治療中，身分也遭到起底，經查是曾獲模範父親的78歲余姓老翁。

現場其他車輛行車記錄器拍下驚悚過程，畫面中可見當時正值放學時間，許多學生剛步出校門走行人穿越道過馬路，不料這輛肇事車輛轎車高速撞上正在停等紅燈的機車，隨後再撞上過馬路的學童，導致多人被撞飛倒地，被撞倒的騎士的安全帽還飛起，差點砸中一旁騎士，車禍現場一片狼藉。

雖然肇事者昏迷，但警方已抽血檢驗，今晚檢驗結果出爐酒測值為零。

78歲余姓老翁目前在亞東急診室，據了解因受傷打麻藥還不能正常講話。稍後行政院長卓榮泰也將到亞東醫院探視死傷者及家屬。