賴清德抵土城醫院關心三峽車禍傷者 侯友宜再赴醫院
三峽北大國小旁今下午發生嚴重車禍，造成多名學童與家長死傷，事件震撼全台。賴清德總統晚間趕抵新北土城醫院，關心受傷民眾，未接受媒體訪問，隨即進入院內了解傷者狀況。
新北市長侯友宜晚間7時43分也再度返回土城醫院，與市府團隊持續掌握醫療處置進展。稍早新北市副市長劉和然表示，目前共有5人送醫，其中3人傷勢嚴重，仍在加護病房搶救中，市府已啟動跨局處應變機制，提供家屬必要協助。
事故發生在今午後4時許，一名78歲老翁駕車行經國光街與國成街口時，疑似未減速暴衝，撞擊過馬路的學生與家長，目前已知3人死亡，最年輕僅12歲，警方已對肇事駕駛進行抽血檢測，事故原因仍在釐清中。
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