三峽車禍死傷慘重！老師目睹過程 憶驚悚畫面淚崩
78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區北大國小旁時，高速衝撞前方機車，再闖紅燈撞擊停等紅燈車輛和綠燈過馬路的學生，釀成重大傷亡。張姓導護老師哽咽地對媒體敘述事發過程後，回想起驚悚畫面，不禁痛哭失聲。
車禍發生在下午4時許，現場有車輛的行車記錄器拍下余姓老翁高速肇事過程，畫面顯示老翁的轎車如砲彈往前衝，先撞倒右側的機車，又猛烈撞擊前方的機車，又進入路口撞上多名正在過馬路的學生和民眾。
目睹車禍發生的張姓老師說，當時路口是行人全時相綠燈，可以直行，也可以斜向穿越路口，當大家在過馬路的時候，肇事轎車幾乎沒有減速，高速往前衝，多輛機車先被撞，轎車又撞倒7、8名行人，才撞上分隔島停下。
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