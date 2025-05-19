快訊

520談話「聚焦3主軸」 賴總統宣告執政第2年迎風轉型之路

三峽車禍死傷慘重！老師目睹過程 憶驚悚畫面淚崩

輝達總部落腳北士科傳與新壽2模式 北市府曝合約規定

三峽車禍死傷慘重！老師目睹過程 憶驚悚畫面淚崩

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區國成路、國光街口時，高速衝撞前方機車，又闖紅燈撞擊綠燈過馬路學生和民眾，釀成重大傷亡，已知3人死亡。圖／讀者提供
78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區國成路、國光街口時，高速衝撞前方機車，又闖紅燈撞擊綠燈過馬路學生和民眾，釀成重大傷亡，已知3人死亡。圖／讀者提供

78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區北大國小旁時，高速衝撞前方機車，再闖紅燈撞擊停等紅燈車輛和綠燈過馬路的學生，釀成重大傷亡。張姓導護老師哽咽地對媒體敘述事發過程後，回想起驚悚畫面，不禁痛哭失聲。

車禍發生在下午4時許，現場有車輛的行車記錄器拍下余姓老翁高速肇事過程，畫面顯示老翁的轎車如砲彈往前衝，先撞倒右側的機車，又猛烈撞擊前方的機車，又進入路口撞上多名正在過馬路的學生和民眾。

目睹車禍發生的張姓老師說，當時路口是行人全時相綠燈，可以直行，也可以斜向穿越路口，當大家在過馬路的時候，肇事轎車幾乎沒有減速，高速往前衝，多輛機車先被撞，轎車又撞倒7、8名行人，才撞上分隔島停下。

78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區國成路、國光街口時，高速衝撞前方機車，又闖紅燈撞擊綠燈過馬路學生和民眾，釀成重大傷亡，已知3人死亡。圖／讀者提供
78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區國成路、國光街口時，高速衝撞前方機車，又闖紅燈撞擊綠燈過馬路學生和民眾，釀成重大傷亡，已知3人死亡。圖／讀者提供

闖紅燈 車禍 交通事故 OHCA

延伸閱讀

三峽重大車禍 衛福部：急救資源充足、持續關注需求

三峽重大車禍 副市長劉和然趕赴土城醫院探視

新北三峽重大車禍釀多人死傷 衛福部設專案關注醫院需求

三峽重大事故 交長公開行程取消、520周年記者會也喊卡

相關新聞

北大國小旁重大車禍多人死傷 已知3人搶救不治

新北市北大國小今天下午4點發生重大車禍，造成16人輕重傷，晚間6時45分許，已有3人搶救不治。

三峽放學大車禍釀3死 肇事老翁曾是模範父親

新北市三峽區國光街與國成街路口，今天下午發生78歲余姓老翁疑似開車暴衝，衝撞停等紅燈及鄰近國中放學人潮，造成3死15人傷...

三峽國中9生放學遇劫...2人不治 校方沉痛發聲

新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生一起重大車禍，包含肇事駕駛15人傷，有3人送醫不治，其中2人為三峽國中的學生。三峽...

獨／三峽重大車禍78歲肇事者曾獲模範父親 酒測值為零

新北市北大國小旁今天下午4時許發生15人死傷的重大車禍，肇事者是一名78歲余姓老翁，他目前在亞東醫院治療中，身分也遭到起...

賴清德抵土城醫院關心三峽車禍傷者 侯友宜再赴醫院

三峽北大國小旁今下午發生嚴重車禍，造成多名學童與家長死傷，事件震撼全台。賴清德總統晚間趕抵新北土城醫院，關心受傷民眾，未...

三峽車禍死傷慘重！老師目睹過程 憶驚悚畫面淚崩

78歲余姓老翁今天放學時段，開車經過新北市三峽區北大國小旁時，高速衝撞前方機車，再闖紅燈撞擊停等紅燈車輛和綠燈過馬路的學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。