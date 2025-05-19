三峽重大車禍 副市長劉和然趕赴土城醫院探視

新北市三峽區今下午發生一起重大車禍，一輛轎車行經北大國小旁國光街與國成街口時，疑似未減速便直接衝進人行道，其中4人當場無呼吸心跳，搶救後已知造成3人死亡，新北市長侯友宜、副市長劉和然分別趕赴亞東、土城醫院探視。

肇事的是一名78歲老翁，目前已被警方帶回調查，是否酒駕仍待檢測報告確認。新北市副市長劉和然趕赴土城醫院關心傷者，受訪表示，共有5人送往土城醫院，其中一人輕傷已返家休養，另3人傷勢較重，目前安置於加護病房，「其中一位OCHA（到院前心肺功能停止）傷患經土城醫院團隊緊急搶救後恢復生命跡象，我們非常感謝醫療團隊的努力。」

另有一名傷者為骨折，已安排手術。劉和然指出，目前市府除持續掌握醫療狀況，教育局、社會局也第一時間派員進駐醫院及學校，提供必要協助。他強調：「只要家屬有需求，市府團隊會全力支援，不會讓市民朋友孤單面對。」

劉和然指出，事故發生地點為可四面行人穿越的大路口，據監視器畫面顯示，肇事車輛當時幾乎未停，直接高速衝撞進人行道。至於駕駛是否酒駕或精神狀況異常，警方已進行抽血檢測，詳細肇因仍待進一步釐清。

新北市市長侯友宜也在第一時間前往三家收治傷患的醫院探視，並要求各單位全力照料傷者與家屬。劉和然指出，交通局已進場勘查事故現場，將儘快釐清肇事原因。