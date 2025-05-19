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三峽重大車禍 衛福部：急救資源充足、持續關注需求

中央社／ 台北19日電
衛福部示意圖。本報資料照片
衛福部示意圖。本報資料照片

新北市三峽區北大國小外今天發生重大車禍衛福部在行政院指示下成立緊急醫療專案並表示，經與地方政府確認，目前新北市醫療量能足夠，將與衛生局建立溝通管道、全力支援。

新北市三峽區北大國小外今天下午發生重大車禍，一輛自小客車不明原因衝撞釀成傷亡。行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰對事故相當痛心，已指示衛生福利部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷患。

衛福部稍早透過臉書（Facebook）發文表示，有關今天下午新北市三峽區北大國小校外發生重大車禍，衛福部長邱泰源已請醫院全力搶救。

衛福部表示，經確認目前新北市醫療量能足夠，除與衛生局建立溝通管道外，衛福部也將全力支援，並願傷者平安渡過。

衛福部醫事司長劉越萍接受媒體電訪表示，目前與地方衛生局聯繫，回覆為醫療量能足夠，並未傳來特殊醫療需求，因此暫時沒有需要其他醫院援助。

至於外界關心，傷者年紀較輕，是否會有兒科醫師人手不足問題。劉越萍說明，因為傷者大多已經有10多歲，身體大小跟成人差不多，因此不會像嬰幼兒有照顧量能問題。

劉越萍指出，任何重大意外事故事件，均有相應緊急醫療應變系統，行之有年，且目前運行如常；不過因為各醫院仍在搶救傷者中，尚不確定是否有進一步需求，會持續關注地方有無特殊醫療需求，給予及時援助。

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