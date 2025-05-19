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新北三峽重大車禍釀多人死傷 衛福部設專案關注醫院需求

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新北市三峽區國光街與國成街路口，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，衝撞鄰近國中放學人潮，造成連同肇事駕駛共16人傷、4人送醫前無呼吸、脈搏。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區國光街與國成街路口，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，衝撞鄰近國中放學人潮，造成連同肇事駕駛共16人傷、4人送醫前無呼吸、脈搏。記者蔣永佑／翻攝

新北市1名78歲老翁今下午4時許，開車行經三峽區北大國小前，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成16人傷，其中4人無生命跡象，肇事原因仍待調查。傷者分別送往恩主公醫院、亞東醫院及新北市立土城醫院。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統聞訊後感到震驚且痛心，並表達高度關切，第一時間指示行政院成立專案小組即時掌握情勢，要求積極協調醫療資源，全力投入救護傷患與協助家屬，協助傷者早日康復，並盡速釐清事故發生原因。

行政院長卓榮泰也指示衛福部成立緊急醫療專案，並請教育部、內政部及相關單位積極協助家屬，盡速釐清事故發生原因。

衛福部醫事司長劉越萍說，關於緊急醫療專案，目前已與新北市衛生局、收治患者的相關醫院建立聯繫管道，經各醫院回報，現在醫院醫療量能充足、沒有問題，並未提出特殊的需求，衛福部隨時關注醫院有無需要協助的地方。

車禍 衛福部 衛生局 新北

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