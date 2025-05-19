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三峽重大事故 交長公開行程取消、520周年記者會也喊卡

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成3人死亡，12人受傷，現場還留下還幾輛被撞倒的機車。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成3人死亡，12人受傷，現場還留下還幾輛被撞倒的機車。記者蘇健忠／攝影

賴清德政府的內閣團隊520就職滿一周年前夕，交通部長陳世凱原規畫率媒體團前往台東及綠島參訪，並舉辦520交通部周年記者會，未料下午發生三峽重大事故，交通部長陳世凱全面取消公開行程，明天周年記者會也臨時喊卡。

新北市1名78歲老翁今天下午4時許開車行經三峽區北大國小前時，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成16人傷，其中4人無生命跡象，肇事原因仍待調查。

交通部原規畫率媒體團前往台東及綠島參訪，並舉辦520交通部周年記者會，盡管昨天雷雨導致台鐵北迴線中斷，今天仍照舊台東參訪行程，未料下午發生三峽重大事故，原預定在今晚間抵達台東的陳世凱取消所有公開行程，緊急成立應變中心了解狀況。交通部表示，原訂在明天在綠島舉行的520交通部周年記者會延期，擇日舉辦。

陳世凱 車禍 撞飛 交通部長 交通事故 OHCA

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