三峽重大事故 交長公開行程取消、520周年記者會也喊卡

賴清德政府的內閣團隊520就職滿一周年前夕，交通部長陳世凱原規畫率媒體團前往台東及綠島參訪，並舉辦520交通部周年記者會，未料下午發生三峽重大事故，交通部長陳世凱全面取消公開行程，明天周年記者會也臨時喊卡。

新北市1名78歲老翁今天下午4時許開車行經三峽區北大國小前時，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成16人傷，其中4人無生命跡象，肇事原因仍待調查。

交通部原規畫率媒體團前往台東及綠島參訪，並舉辦520交通部周年記者會，盡管昨天雷雨導致台鐵北迴線中斷，今天仍照舊台東參訪行程，未料下午發生三峽重大事故，原預定在今晚間抵達台東的陳世凱取消所有公開行程，緊急成立應變中心了解狀況。交通部表示，原訂在明天在綠島舉行的520交通部周年記者會延期，擇日舉辦。