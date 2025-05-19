高齡翁開車暴衝撞放學人潮 三峽恐怖車禍已釀3死

新北市78歲余男下午4時許開車行經三峽區北大國小旁時，幾乎沒煞車高速衝撞前方停等紅燈的車輛，以及放學過馬路的學生，釀成15人受傷其中4人送醫前無呼吸心跳。經送醫急救後3人因傷重宣告不治，肇事的余男目前仍昏迷，車禍原因待查。

現場其他車輛行車記錄器拍下整個驚悚過程，畫面中可見當時正值放學時間，許多學生剛步出校門走行人穿越道過馬路，不料這輛肇事車輛轎車高速撞上正在停等紅燈的機車，隨後再撞上過馬路的學童，導致多人被撞飛倒地，被撞倒的騎士的安全帽還飛起差點砸中一旁騎士。

新北市消防局獲報派遣大批人車到場救援，經統計共有15人分受輕重傷，其中有4人現場已無呼吸心跳，分別由救護車送往亞東醫院、土城長庚醫院、三峽恩主公醫院，但經醫院全力搶救後仍有2名學生及1名家長宣告不治。詳細傷亡名單如下：

18:40滾動即時資訊（更新傷勢程度）：

一、摘要資訊：

15人受傷（4名OHCA、4名重傷、7名輕傷）（大人5名，其中1名OHCA，宣告不治），（學生10名，其中3名OHCA，1名恢復生命徵象，2名宣告不治），新北消防送醫12人，民間救護車送1人，2人自行就醫。

二、患者資料：

1.李男，12歲，重傷，土城長庚

2.廖女，14歲，輕傷，土城長庚

3.吳女，47歲，輕傷，土城長庚

4.吳男，55歲，輕傷，土城長庚

5.張女，12歲，OHCA（恢復生命徵象)土城長庚

6.劉女，14歲，重傷，亞東醫院

7.待查，女40+歲，OHCA（宣告不治），亞東醫院

8.余男，78歲，重傷，亞東醫院

9.陳女，15歲，輕傷，亞東醫院

10.李男，14歲，輕傷，三峽恩主公

11.林女，15歲，重傷，三峽恩主公

12.劉女，12歲，OHCA（宣告不治），三峽恩主公

13.黃男，5歲，輕傷，三峽恩主公

14.吳女，12歲，OHCA（宣告不治），三峽恩主公