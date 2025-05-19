快訊

三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

聞三峽重大車禍「震驚且痛心」 賴總統指示政院成立專案小組因應

高齡翁開車暴衝撞放學人潮 三峽恐怖車禍已釀3死

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導
新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成3人死亡，12人受傷，警方在路口拉起封鎖線。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成3人死亡，12人受傷，警方在路口拉起封鎖線。記者蘇健忠／攝影

新北市78歲余男下午4時許開車行經三峽區北大國小旁時，幾乎沒煞車高速衝撞前方停等紅燈的車輛，以及放學過馬路的學生，釀成15人受傷其中4人送醫前無呼吸心跳。經送醫急救後3人因傷重宣告不治，肇事的余男目前仍昏迷，車禍原因待查。

現場其他車輛行車記錄器拍下整個驚悚過程，畫面中可見當時正值放學時間，許多學生剛步出校門走行人穿越道過馬路，不料這輛肇事車輛轎車高速撞上正在停等紅燈的機車，隨後再撞上過馬路的學童，導致多人被撞飛倒地，被撞倒的騎士的安全帽還飛起差點砸中一旁騎士。

新北市消防局獲報派遣大批人車到場救援，經統計共有15人分受輕重傷，其中有4人現場已無呼吸心跳，分別由救護車送往亞東醫院、土城長庚醫院、三峽恩主公醫院，但經醫院全力搶救後仍有2名學生及1名家長宣告不治。詳細傷亡名單如下：

18:40滾動即時資訊（更新傷勢程度）：

一、摘要資訊：

15人受傷（4名OHCA、4名重傷、7名輕傷）（大人5名，其中1名OHCA，宣告不治），（學生10名，其中3名OHCA，1名恢復生命徵象，2名宣告不治），新北消防送醫12人，民間救護車送1人，2人自行就醫。

二、患者資料：

1.李男，12歲，重傷，土城長庚

2.廖女，14歲，輕傷，土城長庚

3.吳女，47歲，輕傷，土城長庚

4.吳男，55歲，輕傷，土城長庚

5.張女，12歲，OHCA（恢復生命徵象)土城長庚

6.劉女，14歲，重傷，亞東醫院

7.待查，女40+歲，OHCA（宣告不治），亞東醫院

8.余男，78歲，重傷，亞東醫院

9.陳女，15歲，輕傷，亞東醫院

10.李男，14歲，輕傷，三峽恩主公

11.林女，15歲，重傷，三峽恩主公

12.劉女，12歲，OHCA（宣告不治），三峽恩主公

13.黃男，5歲，輕傷，三峽恩主公

14.吳女，12歲，OHCA（宣告不治），三峽恩主公

15.林女，58歲，輕傷，三峽恩主公

新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成3人死亡，12人受傷，現場還留下還幾輛被撞倒的機車。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成3人死亡，12人受傷，現場還留下還幾輛被撞倒的機車。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成3人死亡，12人受傷，警方在轎車四周蒐證。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成3人死亡，12人受傷，警方在轎車四周蒐證。記者蘇健忠／攝影

車禍 紅燈 撞飛 OHCA

延伸閱讀

影／北大國小嚴重車禍15人傷 侯友宜哽咽：受傷多是小孩子

三峽發生重大車禍 交通部成立緊急應變中心

北大國小重大車禍...肇事余姓老翁暫脫險 總統趕赴土城醫院

三峽嚴重車禍多人傷！卓揆命衛福部成立緊急醫療專案

相關新聞

侯友宜急返亞東探視 社會局發放死傷者撫慰金

新北市北大國小旁今天下午4時發生重大車禍，造成15人受傷、3人死亡。晚間新北市長侯友宜再度折返亞東醫院探視傷者。

高齡翁開車暴衝撞放學人潮 三峽恐怖車禍已釀3死

新北市78歲余男下午4時許開車行經三峽區北大國小旁時，幾乎沒煞車高速衝撞前方停等紅燈的車輛，以及放學過馬路的學生，釀成1...

北大國小旁重大車禍多人死傷 已知3人搶救不治

新北市北大國小今天下午4點發生重大車禍，造成16人輕重傷，晚間6時45分許，已有3人搶救不治。

影／北大國小嚴重車禍15人傷 侯友宜哽咽：受傷多是小孩子

新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生重大車禍，包含肇事駕駛15人受傷，有4人OHCA送醫急救。新北市長侯友宜稍早受訪哽...

78歲余翁駕車暴衝！16人傷、4人命危 今年2月才換照

新北市1名78歲老翁今午4時許開車行經三峽區北大國小外時，不明原因高速衝撞，造成16人傷，其中4人無生命跡象。交通部表示...

北大國小重大車禍...肇事余姓老翁暫脫險 總統趕赴土城醫院

今天下午4時放學時段，新北市三峽北大國小旁發生重大交通事故，七旬余姓老翁駕車疑發生暴衝，衝撞停等紅燈的機車、過馬路學生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。