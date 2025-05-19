北大國小旁重大車禍多人死傷 已知3人搶救不治

新北市北大國小今天下午4點發生重大車禍，造成16人輕重傷，晚間6時45分許，已有3人搶救不治。

今天下午4時放學時段，新北市三峽北大國小旁發生重大交通事故，七旬余姓老翁駕車疑發生暴衝，衝撞停等紅燈的機車、過馬路學生，再自撞分隔島後才停車，現場一片狼藉，有16人送醫，多人傷勢嚴重。肇事的78歲余姓老翁送亞東醫院時意識模糊、左腿骨折、頭部擦傷，暫無生命危險，目前打麻藥，還無法表達說明過程。

對於此一重大事故，除了新北市長侯友宜第一時間趕赴亞東、土城及恩主公3家醫院，賴清德總統也將在稍後趕往土城醫院探視，行政院長卓榮泰將前往恩主公醫院、亞東醫院。