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三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

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聞三峽重大車禍「震驚且痛心」 賴總統指示政院成立專案小組因應

北大國小旁重大車禍多人死傷 已知3人搶救不治

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今天下午4時放學時段，新北市三峽北大國小旁發生重大交通事故，七旬余姓老翁駕車疑發生暴衝，衝撞停等紅燈的機車、過馬路學生，再自撞分隔島後才停車，現場一片狼藉，有16人送醫，多人傷勢嚴重。記者李定宇／翻攝
今天下午4時放學時段，新北市三峽北大國小旁發生重大交通事故，七旬余姓老翁駕車疑發生暴衝，衝撞停等紅燈的機車、過馬路學生，再自撞分隔島後才停車，現場一片狼藉，有16人送醫，多人傷勢嚴重。記者李定宇／翻攝

新北市北大國小今天下午4點發生重大車禍，造成16人輕重傷，晚間6時45分許，已有3人搶救不治。

今天下午4時放學時段，新北市三峽北大國小旁發生重大交通事故，七旬余姓老翁駕車疑發生暴衝，衝撞停等紅燈的機車、過馬路學生，再自撞分隔島後才停車，現場一片狼藉，有16人送醫，多人傷勢嚴重。肇事的78歲余姓老翁送亞東醫院時意識模糊、左腿骨折、頭部擦傷，暫無生命危險，目前打麻藥，還無法表達說明過程。

對於此一重大事故，除了新北市長侯友宜第一時間趕赴亞東、土城及恩主公3家醫院，賴清德總統也將在稍後趕往土城醫院探視，行政院長卓榮泰將前往恩主公醫院、亞東醫院。

警方調查，今天下午4時許，三峽區國成路與國光街口發生轎車衝撞行人事故，初步了解傷者涉及三峽國中學生9名、金祥慈幼兒園1名，及5位民眾（含余姓駕駛）。

新北市三峽的北大國小旁下午發生重大車禍，現場有多名學生及家長遭受撞擊，新北市長侯友宜趕往恩主公等醫院探視傷患。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽的北大國小旁下午發生重大車禍，現場有多名學生及家長遭受撞擊，新北市長侯友宜趕往恩主公等醫院探視傷患。記者蘇健忠／攝影
部分傷者被送到板橋亞東醫院。記者李定宇／攝影
部分傷者被送到板橋亞東醫院。記者李定宇／攝影

車禍 死亡 撞飛 交通事故

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