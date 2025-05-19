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三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

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聞三峽重大車禍「震驚且痛心」 賴總統指示政院成立專案小組因應

影／北大國小嚴重車禍15人傷 侯友宜哽咽：受傷多是小孩子

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
新北市三峽的北大國小旁下午發生重大車禍，現場有多名學生及家長遭受撞擊，新北市長侯友宜趕往恩主公等醫院探視傷患。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽的北大國小旁下午發生重大車禍，現場有多名學生及家長遭受撞擊，新北市長侯友宜趕往恩主公等醫院探視傷患。記者蘇健忠／攝影

新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生重大車禍，包含肇事駕駛15人受傷，有4人OHCA送醫急救。新北市長侯友宜稍早受訪哽咽，第一時間要求醫院搶救「救人要緊」，因這次受傷很多都是小孩子，感到很心痛，已責成警方成立專案小組做好詳細調查。

侯友宜赴三家醫院探視，在恩主公受訪指出，車禍造成4人OHCA、11人輕重傷，分別送亞東醫院、土城醫院、恩主公醫院，他第一時間立即要求醫院緊急搶救，「救人卡緊，救人最重要」，三家醫院全力出動所有醫療體系展開搶救，堅持了一個小時。

侯哽咽說，這次受傷很多都是孩子，他感到非常心痛，剛在土城醫院都還在全力搶救，已責成警方成立專案小組做好詳細調查。

新北教育局說，初步了解涉及三峽國中學生9名、金祥慈幼兒園1名，及6位民眾，目前教育局及學校人員均已在現場協助處理，意外原因及後續詳細狀況待進一步了解釐清。

教育局指出，第一時間啟動校安應變機制，目前初步回報三峽國中9名學生受波及，4名送三峽恩主公醫院，其中2名OHCA，2名分別中傷及重傷；3名送土城長庚醫院，其中1名OHCA，2名輕傷；2名輕傷送亞東醫院，金祥慈幼兒園幼童1名輕傷送恩主公醫院。

目前教育局及學校人員均已在現場協助處理，教育局表示，會全力協助受影響學生及其家庭，視需求提供後續醫療、陪伴與心理支持協助，並全力配合警方釐清案情，後續有進一步訊息將適時對外說明。

車禍 教育局 侯友宜 OHCA

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