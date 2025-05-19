78歲余翁駕車暴衝！16人傷、4人命危 今年2月才換照

新北市1名78歲老翁今午4時許開車行經三峽區北大國小外時，不明原因高速衝撞，造成16人傷，其中4人無生命跡象。交通部表示，經查該78歲余姓男駕駛今年2月20日才完成高齡換照，無違規未結案件；針對高齡駕駛問題，行人零死亡推動聯盟表示，除駕照回訓問題，有無其他替代方案提供高齡駕駛才是重點。

新北市1名78歲老翁今天下午4時許開車行經三峽區北大國小前時，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成16人傷，其中4人無生命跡象，肇事原因仍待調查。

交通部表示，經查肇事余姓駕駛人，年齡為78歲男性駕駛，於今年2月20日才在台北區監理所進行高齡換照，為普通小型車駕照，駕照狀態正常、有效日為2028年02月19日無違規未結案件。

車輛部分，出廠日期為2003年3月，下次定檢日為2025年9月30日，強制險有效日為2026年4月29日。

交通部表示，針對今日下午三峽北大國小前汽車暴衝事故造成重大傷亡，交通部陳世凱部長表達痛心及關心，立即指示交通部成立緊急應變中心設於公路局，並於下午5時30分在公路局本局及台北區監理所軍成立應變中心。

陳世凱表示，事發第一時間，交通部已電洽新北市政府，瞭解案件發生情形，並表示新北市如有任何需要，交通部將積極協助處理，也協助釐清事故原因，期盼傷者能早日康復。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，目前接收的資訊不完整，但除認為未來通學區在硬體工程上可以有加強空間外，針對本案高速衝撞情況，建議可在通學區或行人穿越區設置減速平台，雖在車輛高速行駛時，無法完全擋下，但或許可以起到減速作用。

羅宜表示，針對今天下午的三峽重大事故，發現台灣高齡駕駛問題愈來愈嚴重，呼籲政府應嚴謹看待及處理，另外除針對高齡駕駛要有回訓制度、提減及認知加強外，更重要的是有無替代交通工具的提供。

羅宜指出，以三峽為例，當地公車並沒辦法提供方便的轉乘服務，導致當地高齡駕駛只能以自駕為主要交通工具，因此有無好的、方便的公共運輸很重要，否則開車就是生活必需，重申針對高齡駕駛無法正常駕駛的情況，有無替代交通方案是目前急需解決的問題。