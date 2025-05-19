快訊

三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

聞三峽重大車禍「震驚且痛心」 賴總統指示政院成立專案小組因應

聽新聞
0:00 / 0:00

78歲余翁駕車暴衝！16人傷、4人命危 今年2月才換照

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成4人OHCA，12人送醫，現場還留下還幾輛被撞倒的機車。記者蘇健忠／攝影
新北市三峽區北大國小一旁的國光街、國成街口下午發生一起車禍，一輛轎車在放學時暴衝，目前為止已造成4人OHCA，12人送醫，現場還留下還幾輛被撞倒的機車。記者蘇健忠／攝影

新北市1名78歲老翁今午4時許開車行經三峽區北大國小外時，不明原因高速衝撞，造成16人傷，其中4人無生命跡象。交通部表示，經查該78歲余姓男駕駛今年2月20日才完成高齡換照，無違規未結案件；針對高齡駕駛問題，行人零死亡推動聯盟表示，除駕照回訓問題，有無其他替代方案提供高齡駕駛才是重點。

新北市1名78歲老翁今天下午4時許開車行經三峽區北大國小前時，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成16人傷，其中4人無生命跡象，肇事原因仍待調查。

交通部表示，經查肇事余姓駕駛人，年齡為78歲男性駕駛，於今年2月20日才在台北區監理所進行高齡換照，為普通小型車駕照，駕照狀態正常、有效日為2028年02月19日無違規未結案件。

車輛部分，出廠日期為2003年3月，下次定檢日為2025年9月30日，強制險有效日為2026年4月29日。

交通部表示，針對今日下午三峽北大國小前汽車暴衝事故造成重大傷亡，交通部陳世凱部長表達痛心及關心，立即指示交通部成立緊急應變中心設於公路局，並於下午5時30分在公路局本局及台北區監理所軍成立應變中心。

陳世凱表示，事發第一時間，交通部已電洽新北市政府，瞭解案件發生情形，並表示新北市如有任何需要，交通部將積極協助處理，也協助釐清事故原因，期盼傷者能早日康復。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，目前接收的資訊不完整，但除認為未來通學區在硬體工程上可以有加強空間外，針對本案高速衝撞情況，建議可在通學區或行人穿越區設置減速平台，雖在車輛高速行駛時，無法完全擋下，但或許可以起到減速作用。

羅宜表示，針對今天下午的三峽重大事故，發現台灣高齡駕駛問題愈來愈嚴重，呼籲政府應嚴謹看待及處理，另外除針對高齡駕駛要有回訓制度、提減及認知加強外，更重要的是有無替代交通工具的提供。

羅宜指出，以三峽為例，當地公車並沒辦法提供方便的轉乘服務，導致當地高齡駕駛只能以自駕為主要交通工具，因此有無好的、方便的公共運輸很重要，否則開車就是生活必需，重申針對高齡駕駛無法正常駕駛的情況，有無替代交通方案是目前急需解決的問題。

高齡駕駛 駕照 車禍 交通部 OHCA

延伸閱讀

三峽發生重大車禍 交通部成立緊急應變中心

林俊憲爭取前瞻近20億元 南市再建4座立體停車場

交通部實現花東3小時疏運SOP 陳世凱發文感謝同仁

台鐵東部幹線斷 陳世凱出手、啟動陸空聯合馳援花蓮

相關新聞

高齡翁開車暴衝撞放學人潮 三峽恐怖車禍已釀3死

新北市78歲余男下午4時許開車行經三峽區北大國小旁時，幾乎沒煞車高速衝撞前方停等紅燈的車輛，以及放學過馬路的學生，釀成1...

北大國小旁重大車禍多人死傷 已知3人搶救不治

新北市北大國小今天下午4點發生重大車禍，造成16人輕重傷，晚間6時45分許，已有3人搶救不治。

影／北大國小嚴重車禍15人傷 侯友宜哽咽：受傷多是小孩子

新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生重大車禍，包含肇事駕駛15人受傷，有4人OHCA送醫急救。新北市長侯友宜稍早受訪哽...

78歲余翁駕車暴衝！16人傷、4人命危 今年2月才換照

新北市1名78歲老翁今午4時許開車行經三峽區北大國小外時，不明原因高速衝撞，造成16人傷，其中4人無生命跡象。交通部表示...

北大國小重大車禍...肇事余姓老翁暫脫險 總統趕赴土城醫院

今天下午4時放學時段，新北市三峽北大國小旁發生重大交通事故，七旬余姓老翁駕車疑發生暴衝，衝撞停等紅燈的機車、過馬路學生，...

影／幾乎沒煞車！老翁駕車「高速直撞」放學人潮 釀4命危

新北市三峽區國光街與國成街口近某國小路口，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，衝撞鄰近國中放學人潮，造成連同肇事駕駛共1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。