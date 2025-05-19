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三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

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聞三峽重大車禍「震驚且痛心」 賴總統指示政院成立專案小組因應

三峽發生重大車禍 交通部成立緊急應變中心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

新北三峽19日下午4時04分，發生重大車禍，造成16名學生和路人受傷送醫，對此行政院已指示衛福部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷患，盼傷者早日康復；交通部長陳世凱表達痛心及關心，立即指示交通部成立緊急應變中心設於公路局，於17:30分別在公路局局本部及台北區監理所均成立應變中心。

行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰對於事故感到相當痛心，目前已指示衛福部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷患，盼傷者早日康復，並請教育部、內政部及相關單位積極協助家屬，並儘速釐清事故發生原因。

陳世凱除表達痛心及關心，也立即指示交通部成立緊急應變中心設於公路局，於17:30分別在公路局局本部及台北區監理所均成立應變中心。本案經查肇事余姓駕駛人，年齡為78歲，經查於2025年2月20日於本所進行高齡換照，為普通小型車駕照，駕照狀態正常、有效日為2028年02月19日，無違規未結案件。另車輛部分，出廠日期為2003年3月，下次定檢日為2025年9月30日，強制險有效日為2026年4月29日。

交通部表示，在事發第一時間，已電洽新北市政府，瞭解案件發生情形，並表示新北市如有任何需要，交通部將積極協助處理，也協助釐清事故原因，期盼傷者能早日康復。

車禍

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