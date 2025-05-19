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北大國小重大車禍...肇事余姓老翁暫脫險 總統趕赴土城醫院
今天下午4時放學時段，新北市三峽北大國小旁發生重大交通事故，七旬余姓老翁駕車疑發生暴衝，衝撞停等紅燈的機車、過馬路學生，再自撞分隔島後才停車，現場一片狼藉，有16人送醫，有多人傷勢嚴重。肇事的余姓老翁送亞東醫院時意識模糊、左腿骨折、頭部擦傷，暫無生命危險，目前打麻藥，還無法表達說明過程。
對於此一重大事故，除了新北市長侯友宜第一時間趕赴亞東、土城及恩主公3家醫院，賴清德總統也將在稍後趕往土城醫院探視，行政院長卓榮泰將前往恩主公醫院、亞東醫院。
警方調查，今天下午4時許，三峽區國成路與國光街口發生轎車衝撞行人事故，初步了解傷者涉及三峽國中學生9名、金祥慈幼兒園1名，及5位民眾（含余姓駕駛）。
教育局表示，已第一時間啟動校安應變機制，目前初步回報三峽國中9名學生受波及，4名送三峽恩主公醫院，其中2名OHCA，2名分別中傷及重傷；3名送土城長庚醫院，其中1名OHCA，2名輕傷；2名輕傷送亞東醫院，金祥慈幼兒園幼童1名輕傷送恩主公醫院。
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