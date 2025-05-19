影／幾乎沒煞車！老翁駕車「高速直撞」放學人潮 釀4命危

新北市三峽區國光街與國成街口近某國小路口，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，衝撞鄰近國中放學人潮，造成連同肇事駕駛共16人傷、4人送醫前無呼吸、脈搏。據了解，肇事老翁疑身體不適，幾乎沒有煞車，直接高速衝撞前方停等紅燈的機車及過馬路的學生，才會釀成如此重大傷亡。

據了解，事故發生時，事發路口正值紅燈，且接近下午4點放學時間，路口有騎機車剛接完小孩的家長，和其他路過的機車騎士正停等紅燈，前方斑馬線則有不少說說笑笑正在過馬路的國中學生。

不料肇事老翁自後方駛來，幾乎完全沒煞車的速度，直接撞向停等人車及斑馬線上的學生，巨大撞擊力量瞬間將現場人車瞬間撞飛數十公尺遠，車輛零件和傷者隨身物品噴飛整個路口，景象相當駭人。

老翁肇事後，所駕駛的銀色轎車偏離車道撞上路中分隔島，橫置在路中央，車頭嚴重毀損，老翁自身也重傷陷入昏迷，被送往板橋亞東醫院。

目前4名OHCA傷患，2人疑為過馬路的國中學生，另有一台機車駕駛及乘客疑為剛接完小孩放學的家長和學生，其中2位送三峽恩主公醫院、土城長庚及板橋亞東醫院各收1位，詳細肇事原因將待檢警深入釐清。