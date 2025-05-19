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三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

聞三峽重大車禍「震驚且痛心」 賴總統指示政院成立專案小組因應

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影／三峽放學人潮重大車禍 新北檢進駐三峽警分局指揮偵辦

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北市三峽區國光街與國成街口近某國小處，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，撞進鄰近國中下課人潮，造成連同肇事駕駛共16名民眾受傷，其中4位人送醫前已無呼吸、脈搏，新北地檢署已組成專案小組，指派重大刑案專組檢察官負責偵辦。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區國光街與國成街口近某國小處，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，撞進鄰近國中下課人潮，造成連同肇事駕駛共16名民眾受傷，其中4位人送醫前已無呼吸、脈搏，新北地檢署已組成專案小組，指派重大刑案專組檢察官負責偵辦。記者蔣永佑／翻攝

新北市三峽區國光街與國成街口近某國小處，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，撞進鄰近國中下課人潮，造成連同肇事駕駛共16名民眾受傷，其中4位人送醫前已無呼吸、脈搏，新北地檢署已組成專案小組，指派重大刑案專組檢察官負責偵辦。

新北檢表示，對於該起重大車禍案件，已指派2名重大刑案專組主任檢察官及1名檢察官組成專案小組，先行趕往事故現場，並進駐三峽警分局，全力指揮偵辦，盡速調查車禍發生經過及查明事實。另外，犯罪被害人保護協會新北分會獲報後也將派員協助家屬，提供即時關懷服務。

據了解，事故發生時，正值下午4點鄰近某國中放學時間，現場路口正好有多名剛下課的學生、前往接送的家長和路過機車騎士。肇事銀色轎車衝撞人群後，直接撞上路中分隔島，橫置在路中央，車體嚴重毀損，零件散落一地。

目前4名OHCA傷患，3人疑為國中學生，一名疑為家長，其中2位送三峽恩主公醫院、土城長庚及板橋亞東醫院各收1位，詳細肇事原因警消還在深入釐清中。

車禍

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