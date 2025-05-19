影／78歲老翁疑駕車暴衝害16人傷4人命危 最新受傷名單曝光

新北市1名78歲老翁今天下午4時許開車行經三峽區北大國小前時，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成16人傷，其中4人無生命跡象，肇事原因仍待調查。

新北市消防局獲報派遣21車50人趕抵救援，赫見現場共16人分別受到輕重傷，其中有4人已失去呼吸心跳，現場民眾也協助進行CPR急救。救護人員緊急接手將傷者分送往醫院搶救中，目前受傷名單及送醫地點也曝光。

1、男（肇事駕駛）78歲，昏迷，送亞東 2、女，年齡不詳，OHCA，送恩主公 3、女，10+，清醒，送亞東 4、女，10+，多處擦傷，清醒，送亞東 5、女，10+，OHCA，送恩主公 6、男，10+，頭部撕裂傷，左腿骨折，清醒，送土城長庚 7、女，10+，頭部、左腳受傷，清醒，土城長庚 8、女，40+，土城長庚 9、女，40+，OHCA，送亞東 10、女，10+，OHCA，土城長庚 11、女，10+，頭部撕裂傷，清醒，送亞東 12、男，10+，昏迷，送恩主公 13、女，10+，土城長庚 14、女，10+，恩主公 15、女，10+，恩主公 16、男，50+，多處擦傷，清醒，土城長庚

新北市三峽區國光街與國成街口近某國小處，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，撞進鄰近國中下課人潮，造成連同肇事駕駛共16名民眾受傷，其中4位人送醫前已無呼吸、脈搏。記者蔣永佑／翻攝