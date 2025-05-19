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影／78歲老翁疑駕車暴衝害16人傷4人命危 最新受傷名單曝光
新北市1名78歲老翁今天下午4時許開車行經三峽區北大國小前時，不明原因高速衝撞停等紅燈的雙載機車，再撞上過馬路的2名國中生，車輛接著再往前直衝國小前準備放學的學童及家長，共造成16人傷，其中4人無生命跡象，肇事原因仍待調查。
新北市消防局獲報派遣21車50人趕抵救援，赫見現場共16人分別受到輕重傷，其中有4人已失去呼吸心跳，現場民眾也協助進行CPR急救。救護人員緊急接手將傷者分送往醫院搶救中，目前受傷名單及送醫地點也曝光。
1、男（肇事駕駛）78歲，昏迷，送亞東
2、女，年齡不詳，OHCA，送恩主公
3、女，10+，清醒，送亞東
4、女，10+，多處擦傷，清醒，送亞東
5、女，10+，OHCA，送恩主公
6、男，10+，頭部撕裂傷，左腿骨折，清醒，送土城長庚
7、女，10+，頭部、左腳受傷，清醒，土城長庚
8、女，40+，土城長庚
9、女，40+，OHCA，送亞東
10、女，10+，OHCA，土城長庚
11、女，10+，頭部撕裂傷，清醒，送亞東
12、男，10+，昏迷，送恩主公
13、女，10+，土城長庚
14、女，10+，恩主公
15、女，10+，恩主公
16、男，50+，多處擦傷，清醒，土城長庚
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