影／老翁開車暴衝撞放學人潮！三峽16傷4人OHCA 3人疑為國中學生

新北市三峽區國光街與國成街口近某國小處，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，撞進鄰近國中下課人潮，造成連同肇事駕駛共16名民眾受傷，其中4位人送醫前已無呼吸、脈搏，警消正全力搶救中。

據了解，因為事故發生時，正值下午4點鄰近某國中放學時間，現場路口正好有多名剛下課的學生、前往接送的家長和路過機車騎士。肇事銀色轎車衝撞人群後，直接撞上路中分隔島，橫置在路中央，車體嚴重毀損，零件散落一地。