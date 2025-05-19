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影／老翁開車暴衝撞放學人潮！三峽16傷4人OHCA 3人疑為國中學生
新北市三峽區國光街與國成街口近某國小處，稍早發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，撞進鄰近國中下課人潮，造成連同肇事駕駛共16名民眾受傷，其中4位人送醫前已無呼吸、脈搏，警消正全力搶救中。
據了解，因為事故發生時，正值下午4點鄰近某國中放學時間，現場路口正好有多名剛下課的學生、前往接送的家長和路過機車騎士。肇事銀色轎車衝撞人群後，直接撞上路中分隔島，橫置在路中央，車體嚴重毀損，零件散落一地。
目前4名OHCA傷患，3人疑為國中學生，一名疑為家長，其中2位送三峽恩主公醫院、土城長庚及板橋亞東醫院各收1位，詳細肇事原因警消還在深入釐清中。
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