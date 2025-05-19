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三峽北大國小旁重大車禍16人輕重傷 已知3人搶救不治

出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

聞三峽重大車禍「震驚且痛心」 賴總統指示政院成立專案小組因應

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影／北大國小旁車暴衝4人OHCA、16人受傷 新北4局長奔現場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市三峽北大國小周邊下午4時許發生重大車禍，一輛轎車疑似暴衝撞擊路人，造成16人送醫，有4人現場失去生命跡象。圖／讀者提供
新北市三峽北大國小周邊下午4時許發生重大車禍，一輛轎車疑似暴衝撞擊路人，造成16人送醫，有4人現場失去生命跡象。圖／讀者提供

新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生一起重大車禍，疑似車輛暴衝撞上路人，現有4人OHCA送醫急救。新北議員呂家愷今在議會質詢哽咽，請市府立即組成調查專案小組協助，看到畫面有很多小朋友躺在地上，主席裁示消防、教育、交通、警察局長立即請假赴現場處理。

三峽區北大國小周邊國光街與國成街口，下午4時左右發生一起重大車禍，一台自小客車因不明原因衝撞多名路人，共16人受傷，其中有4名OHCA患者送急救中。北大國小校長劉文章說，目前雖然在學校旁邊的車禍，但那時候國小還沒放學，大部分受傷的都是三峽國中的學生正在搶救中。

新北副市長劉和然說，會立即由教育局、衛生局成立專案小組處理，目前掌握傷者送到三家醫院，包含恩主公醫院、土城長庚及亞東醫院；而主席裁示消防、教育、交通、警察局長立即請假赴現場處理。

新北市三峽北大國小周邊下午4時許發生重大車禍，一輛轎車疑似暴衝撞擊路人，造成16人送醫，有4人現場失去生命跡象。圖／讀者提供
新北市三峽北大國小周邊下午4時許發生重大車禍，一輛轎車疑似暴衝撞擊路人，造成16人送醫，有4人現場失去生命跡象。圖／讀者提供

新北議員呂家愷今在議會質詢哽咽，請市府立即組成調查專案小組協助。記者劉懿萱／攝影
新北議員呂家愷今在議會質詢哽咽，請市府立即組成調查專案小組協助。記者劉懿萱／攝影

車禍

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