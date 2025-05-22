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賴總統拋國家主權基金 綠：訂專法需朝野齊心協力

中央社／ 台北22日電

總統賴清德於就職週年談話宣布，政府將成立主權基金。中央銀行副總裁嚴宗大認為，央行不適合擔任主權基金主管機關，也不會無償提供外匯存底做為財源。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，行政院會負責任跟社會各界對話，也需要朝野合作，訂定合理可行專法。

賴總統20日於就職一週年談話中宣布，政府將成立主權基金以打造國家級投資平台，布局全球市場。嚴宗大昨天列席立法院財政委員會時表示，央行從前總裁彭淮南到現任總裁楊金龍，對於主權基金並不反對，但反對從外匯存底無償撥用。

吳思瑤上午在立法院受訪時表示，主權基金的倡議已經有相當一段時間，賴總統拋出設立主權基金的構想，是產業界、金融界期待已久的福音、利多，開了一個好的頭。

吳思瑤說，台灣畢竟沒有設立主權基金的經驗，這是一個新的設置，包括基金的運作、監理及財源等，行政院會負責任跟社會各界對話，不管是財主單位或國發會，負有重要責任。若能成功設置主權基金，運作一定要非常順暢，合理可行，更要守法。

吳思瑤指出，立專法是需要的，包括主權基金的運作規範、財源，及後續的監理、專業人士參與等，都是這部專法非常重要的挑戰。除了行政部門外，立法院朝野各黨不分黨派，一起往對的方向齊心協力，立一個合理可行的專法。

吳思瑤 主權基金

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