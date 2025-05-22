吳豊山：兩岸傳話管道暢通 中央沒有授意傳話

海基會董事長吳豊山昨在立法院備詢時表示，兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通，立委追問相關情況，吳豊山改稱中央沒有授意他傳話，「傳話人都是主動來找我」，陸委會主委邱垂正也表示，截至目前沒有官方授權，且認同兩岸間不能有密室協商。

立法院內政委員會昨日上午邀請邱垂正、吳豊山進行業務報告與備詢。會前對於賴總統就職周年談話未提兩岸，是否有美方壓力？邱垂正表示，「沒有這方面評論，沒有這種感覺」。

針對吳豊山提及兩岸傳話管道，國民黨立委徐欣瑩質詢「是誰授意你傳話？」吳豊山說「沒有人授意我傳話，我沒有主動要人家去傳話，傳話人都是主動找我」。他表示中央沒要他去傳話，但表示「對話管道中斷下，有人傳話只有好處沒有壞處」。

徐欣瑩質疑兩岸怎可暗渡陳倉，邱垂正回應，既有的溝通聯繫機制都維持住，「很多學者去大陸」、「有很多建議，包括台商」，徐欣瑩繼續追問，邱垂正說，「截至目前沒有官方授權」，稍停半晌後他補充，「但是他們熱心來講，這很多」，要肯定避免誤解誤判。

國民黨立委許宇甄質詢，賴總統日前的「併購論」是否意味著賴政府同意統一？邱垂正指不必過度解讀。徐欣瑩質詢，「併購論」是否表示兩岸已有私下傳話？邱垂正表示外界不用過度延伸。

賴清德總統前天的就職周年談話，未主動談及兩岸議題，外交部長林佳龍昨天表示，賴總統一再表述兩岸只要基於對等尊嚴的原則，台灣很樂意跟中國交流。綠營人士認為，在當前美中台互動現況下，賴總統未對兩岸關係發言，也強調台灣樂意跟中國交流合作，是善意之舉。

林佳龍表示，賴總統沒講兩岸議題，被覺得怪怪的，但有些人也會說，賴講了兩岸關係會很緊張；他認為，應該平常心看待一次就職周年演說的談話。