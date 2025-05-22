賴政府能源隱憂 再生能源目標 恐2度跳票

總統賴清德就職將滿周年，而台灣走入「非核家園」後的能源安全，特別是供電的充足與穩定，產業界不只關注，更有說不出的擔憂；此外，政府訂下的再生能源供電比率要在明年要到百分之廿，學者也認為，二度跳票幾乎已經是定局。

去年台灣的再生能源發電占比僅約百分之十一，政府原先設定今年要達到百分之廿，但去年已經先改口，達標時間延後一年到明年十一月。清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，再生能源的兩大主力風電與光電，開發進度都遠遠落後，根本達不到預期的發電量。

葉宗洸指出，去年包含水力在內所有再生能源的發電量為三三三億度，而全年發電量二八八五億度，若以政府推估今年增加六十萬度，明年發電量約三千億度，等同於再生能源要達到六百億度，十八個月的時間要倍增，以發電量與裝置容量來看，跳票已是定局。

但台灣的綠能發電看天吃飯，每到夏天，供電就如同走鋼索，任何一個環節出包，就要面臨跳電、甚至大停電的危機，而一旦又出現全台大停電，政府的能源政策是否會做出調整？對此，葉宗洸認為，的確是有可能鬆動。

葉宗洸表示，以目前的資訊看來，五月十七日核三廠二號機屆期除役，台灣正式走入非核家園，政策上不可能會轉彎放棄長久以來的神主牌，但在非核家園之後，就可以觀察賴清德的就職周年演說中，會不會釋放出調整的訊息。