今年台灣經濟成長 在保1邊緣

賴政府上台一周年，全世界經濟卻因美國總統川普關稅戰，面臨下行風險，台美對等關稅能否談到好結果還不得而知，成為今年經濟發展最大挑戰。財經學者認為，下半年將面臨美國是否出現停滯性通膨、台幣是否持續走強等風險；若台廠都跑到美國，將出現排擠效應，國內經濟不排除會衰退，並反映在勞動市場，出現無薪假及失業潮。

中央大學經濟系教授吳大任說，台灣今年經濟第一大風險就是出口，台灣主要出口國家不只美國，還有中國大陸，若美中貿易繼續對抗、中國對台灣們中間材需求也會大幅下降，供應鏈及最終產品數量都會下滑。

其次，近幾年東協出口占比愈來愈高，東協各國若因洗產地最被課高關稅，將影響新南向政策成果。當外資撤離東協各國，過程可能會出現類似一九九七年金融風暴。尤其要注意如果美國處罰越南洗產地，懲罰性關稅談不下來或只降一點，外資一定會撤離，造成當地台商血本無歸。

吳大任指出，台灣今年經濟上半年表現還好，問題在下半年，他較悲觀，認為對等關稅百分之廿起跳、半導體關稅也不會太低，屆時半導體業者為了不被課重稅而前進美國，一定會排擠台灣投資，不排除經濟會變衰退。今年經濟成長率別說保二，是保一邊緣？還是負成長？都很難說。

中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢說，貿易戰可能會讓全球貿易量萎縮，導致很多國家經濟成長率大減。台灣最近又有匯率風險，造成另一個不確定性。

亞太商工總會執行長邱達生分析，下半年就會面臨美國關稅戰及半導體課稅的不確定性，包括美國是否出現停滯性通膨、以及台幣是否持續走強等狀況，其中最不利的是美國停滯性通膨風險，關鍵在於美國能否找到中國大陸以外的替代產品，如果沒有足夠替代數量，所有商品價格都上漲，一定會影響美國民眾消費意願，屆時與美國有供應鏈關係的國家都會很不利，也包括台灣。