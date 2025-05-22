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政府支出過度膨脹 學者陳國樑憂希臘化

聯合報／ 記者賴昭穎／專題報導
國債現況 財政部國債鐘顯示「未滿一年債務未償餘額二○八○億元」。記者曾學仁／攝影
國債現況 財政部國債鐘顯示「未滿一年債務未償餘額二○八○億元」。記者曾學仁／攝影

賴清德總統上任未滿一年，就提出四千一百億元的特別預算，後來還規畫對美軍購特別預算，「特別預算常態化」成為財政紀律的破口，衝擊政府長期財政穩健，加上賴政府支出膨脹，更加惡化財政情勢。一旦關稅戰拖累全球經濟，勢必影響稅收，對政府財政更是雪上加霜。

前總統英文上台後，提出的第一個預算案歲出是一兆九九八○億元，賴政府則高達三兆一三二五億元，歲出成長百分之五十六點八，相同期間的國內生產毛額（ＧＤＰ）成長卻只有百分之四十一點五。政大財政系教授陳國樑說，這代表政府財政擴張的速度比經濟擴張還快，「政府支出過度膨脹的情形令人擔心」。

陳國樑表示，當政府在經濟體系的規模愈來愈大，將排擠私部門的經濟活動，問題是私部門的經濟活動是比較有活力的，如果政府占的規模愈來愈大，會讓人擔心有希臘化的問題，可能出現三個國民有一個是公務員。

川普「關稅之亂」爆發前，政府已有支出膨脹現象，但隨著賴政府提出第一個特別預算，政府支出膨脹的情形將更嚴重。台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，前總統蔡英文上台不到一年，提出八千四百億元的前瞻建設特別預算，賴總統編列半個前瞻的特別預算，還以因應關稅戰名義夾帶許多不合理的名目，造成財政大窟窿，「一上台就敗家」。

黃耀輝提醒，政府舉債從前總統馬英九的五點四兆，到蔡英文的六點二兆元，增加七千多億，可知特別預算對財政健全的危害，即使稅收超徵，政府因此產生財政幻覺，以為財政狀況好，拚命編列預算，卻不認真還債，統計蔡政府至一一二年，還債支出只占稅收的百分之五點四。

除了支出面，政府的收入面也拉警報。財政部統計，今年第一季稅收占累計分配預算數的百分之九十八點三，遠低於去年同期的百分之一一六點四。陳國樑說，如果川普因素不至於對國內經濟造成太大的衝擊，他覺得今年稅收數字應該會接近預算數字，但如果引發全球經濟衰退，就會是滿大的變數。

總預算 國債

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