半導體若出走 台灣下個強勢產業在哪

台積電亞利桑那州廠，象徵台灣半導體產業又一次重大海外拓展，台積估三座廠預計創造約六千職缺，為美國帶來產業繁榮，千里之外的台灣卻籠罩一股憂慮：半導體產業是否將空洞化？致護國神山變成半屏山？

經濟部長郭智輝日前指出，若台積美國六座晶圓廠完工，供應鏈可能移轉，但「是七、八年後的事」，引發業界辯論：一派認為，台積電與供應鏈大規模赴美投資，將削弱台灣技術與人才基礎，引發連鎖效應；另一派則審慎樂觀，認為台灣擁有技術領先與產業聚落優勢，核心技術難以輕易複製。

「二○二二年台積蓋亞利桑那第一座廠，就已經帶著設備廠、半導體化學品、材料、特殊氣體廠一起去，」一名台積供應鏈高層直言，台積設廠與供應鏈到位都是同步進展，怎麼可能八年後才移轉。他也認為，赴美投資已成不可逆趨勢，但台灣政府要擔心的，是如何吸引廠商在台增加投資，讓台廠技術領先，並創造更多「強勢產業」來接力？

因此，多數企業主屬觀望派：認為台灣最大挑戰並不是半導體供應鏈遷徙，而是產業過度傾斜，沒有「第二隻腳」帶動未來經濟活力，「要不被掏空，製造要有穩定的水電、研發要有人才，這方面政府有給予什麼協助？」該供應鏈高層反問。

三三會理事長林伯豐說，政府應協助半導體供應鏈持續確保優勢，先進研發及核心技術必須留在台灣，同時加強補助台灣其他產業發展。

鈺創科技董事長盧超群指出，許多人確實擔心產業被掏空或削弱，政府要把經費、預算用在刀口上；其他產業也要創新，跟緊ＡＩ大潮下一機會。

中華經濟研究院副院長王健全也說，台灣應推動服務業產業化、國際化，並加速傳產「第二次轉型」，若能加強ＡＩ對傳產的鏈結，編列更多預算提升傳產競爭力，才能減少對半導體產業的傾斜發展。