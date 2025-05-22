關稅衝擊 經貿入北取代新南向政策？

美國總統川普四月二日宣布對貿易夥伴的對等關稅稅率，其中東南亞國家成「重災區」，前總統蔡英文倡議的新南向經貿路線面臨挑戰，總統賴清德日前呼應學者提出的「脫中入北」，是否將取代新南向引發關注。學者認為，新南向「宜調不宜廢」，要「入北」也非所有產業都適合。

根據川普政府公布的對等關稅稅率，中南半島五國，除泰國較低，其他四國介於百分之四十六至四十九，若無法降低，將重擊在當地投資的台商。中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示並不悲觀，首先，越南等國是美商代工生產重鎮，加上越、泰、馬來等已表達將大量增加對美採購，以及改善中資企業或中國產品在當地「洗產地」、「違規轉運」等問題，川普將調降其關稅。

當初鎖定18國 有調整必要

其次，即使東南國家可能被課徵較高的關稅，但越、泰等國整體投資環境、勞工效率、生產成本及產業基礎等仍優於南亞、美洲或非洲等地區，因此台廠不預期再進行一波供應鏈調整；最後，越、柬、寮等出口至歐盟等地逐漸增加，未來當地政府與廠商將更致力分散市場。

中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，考量當前環境變動劇烈，新南向政策原本鎖定十八國，現在有必要檢討，例如不要把只重點放在只和發展程度比我們落後的國家發展關係；此外，很多台商當初跑到新南向國家，只是把在中國加工賣到美國去，換成從新南向國家出口，對於內需市場開拓較少，因此要更加著重內需的開發。

政策應延續 並提完整論述

至於「脫中入北」是否可能取代新南向？劉大年說，經濟部投審司統計，台灣對東南亞的投資早就超過對中國的投資，因此南向的重要性仍在，重點在於怎麼做。徐遵慈也說，賴總統就任以來，一方面鮮少在重要國際場合中提到新南向政策，另一方面更提出脫中入北等新的外交倡議或主張，確實引起一些外國媒體或政府、學者的疑問；她認為新南向國家較過去更趨重要，近年日、韓、歐、美等國在印太戰略下加強與新南向國家合作的立場不會更改，賴政府也應延續既有的政策方向，提出更完整、清楚的政策論述。

三三會理事長林伯豐直言，要脫中根本不可能、不切實際。他說，台灣對大陸的出口占比百分之卅一，這部分能轉去哪裡？

傳產 只能留守低稅率國家

台新金控首席經濟學家李鎮宇則說，新南向與「入北」可並行並存，因為和產業型態有關，並非每個產業都可「入北」。很多ＩＣＴ產業先前都已分散生產基地，關稅衝擊影響較能分散；但這和規模有關，很多傳統產業、中小型企業主，只能留在東南亞。對傳產而言，去美國生產成本太高，「脫中入北」只有某些大的ＩＣＴ產業適用，傳產仍要以新南向為主。