美中貿易戰未歇 學者：台灣需新經濟策略與配套因應

在美中貿易戰持續進行之際，賴總統就職滿周年，兩岸經貿何去何從備受關注。中華經濟研究院台灣東協研究中⼼主任徐遵慈說，賴總統520講話未提及兩岸關係，且近期拋出願與大陸在對等關係下恢復交流，從較正面角度來看，是為兩岸經貿設下停損點。而在國際局勢不確定背景下，包括成立主權基金、製造業與服務業的移工和能源等問題，台灣需提出新的經濟策略與更完備的配套措施因應。

政大國關中心21日舉辦「賴總統執政周年的美中台關係評估與展望」研討會。徐遵慈在會上表示，賴總統上任後，兩岸關係經貿急凍，加上政府近年推動去分散市場和去風險化，這導致台灣對大陸及香港的出口比重降到新低。同時，台灣對大陸的投資也降至新低。不過，從另外一角度來看，這也表示說台灣正逐漸失去大陸市場。在此之下，一旦失去大陸市場哪些地方可取代便非常重要。

徐遵慈接著提到，賴總統520講話中未特別提到兩岸關係，並且賴總統近期也拋出願意與大陸在對等關係下恢復交流，基於此，從較正面的角度來說，這也算是為兩岸的經貿設下停損點，台灣產業界或經貿界都有若干期待。

談及主權基金，徐遵慈說，雖成立主權基金在過去已討論許久，但在此時決定成立符合國際潮流。不過，各界更關心的仍是主權基金的規模、透明度，還有負責單位是誰，是否依法依規運作沒有灰色地帶。她稱，目前央行表態傾向不願主導，還需待立法院等的各方意見提出。

徐遵慈再指，在對等關稅問題下，賴總統在演說中也對台灣企業、產業焦慮作出回應，提到未來對外拓展經貿市場，不會只專注在美國。然而，在美中外，下一步台灣要前往哪裡，賴總統是否延續蔡總統的新南向政策與非洲計畫，又或是近期冒出的中東經濟體市場，是否能成為台灣下個投資要點，這些都被視為關鍵。

另，徐遵慈說，新南向國家也是所謂的Global South，新南向政策要如何的延續，是否賦予新意，這非常重要，但從去年至今未看到政府對新南向政策或其他重要東南亞國家（尤其是印度），有較完整的後續經貿合作，或是些相關經貿產業連結的重要政策等。尤其在當前川普對等關稅若實施，勢必會造成另一波全球的供應鏈的轉移，台灣需要提出新的經濟策略。

徐遵慈強調，台灣的供應鏈除大陸外，其實大量放在新南向國家，所以若沒有真的要「脫中入北」，這些現有合作國家都應增加各種量的合作，要以政治之外的務實角度來談。