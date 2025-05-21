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願就國安議題集思廣益 朱立倫：持續等待和賴總統對談

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

賴清德總統昨在就職周年談話表示，願意張開雙手努力促成朝野對話，並邀在野黨主席聽取國安簡報。國民黨主席朱立倫表示，願就國安議題一起集思廣益，會持續等待和賴總統進行朝野對談；更期待賴總統應該是團結的促成者、而非仇恨的造成者。

朱立倫今在中常會指出，賴總統整整遲到了一年，這一年在野沒接到任何的電話、沒有接到任何朝野對談的訊息，只接到民進黨不斷要罷免、消滅、清算在野黨，這就是台灣仇恨的來源。雖然遲到了一年，但賴總統總算願意這樣說，國民黨會持續等待、願和賴總統朝野對談。

朱立倫說，他已6次表達願意溝通所有國是會議的議題，或是國家安全的議題。所以叫國安簡報、國是會議也好，朝野共同面對國防、經濟、能源、科技、社會安全等國安議題，國民黨願意一起集思廣益。

朱立倫說，總統應該是社會和的動力，而不是台灣鬥的來源，仇恨動員是所有民主最大的敵人，透過大罷免就是用仇恨的力量做仇恨動員，這是民主國家不願意見到的，希望賴總統深思。

他也提到，司法追殺更是用來殲滅敵人，造成更大仇恨、對立，民眾黨前主席柯文哲已被羈押將近9個月，全民都在看，如果沒有具體明顯證據，用這樣的方式押人取供、入人於罪，就是司法最大的不公。

朱立倫說，對藍營而言，司法辦藍不辦綠，小案大辦，讓藍營多人入罪，不斷持續追殺，這就是民眾感受到的台灣司法不公，以及造成司法迫害的現狀。作為領導者責無旁貸，更不應該成為仇恨動員的來源、司法迫害的支持者。

賴清德 朱立倫

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