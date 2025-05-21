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國台辦重申一中 吳思瑤：沒你的事就少說兩句

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

賴清德總統在就職周年演說中對兩岸較少著墨，中國大陸國台辦重提「認同兩岸同屬一個中國」，才有協商對話基礎。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天指出，請國台辦莫急切干涉台灣內政，「沒你的事就少說兩句」。

吳思瑤認為，賴總統演說中大篇幅說明整體國家治理、執政成果及台灣國際合作，並擘劃未來國家新局，也是有提及兩岸關係必須對等、尊嚴，即便賴總統在兩岸關係上沒有太多著墨，國台辦卻還是作出相對嚴苛、失去公允的批判。

吳思瑤批評，請國台辦不要急切地介入台灣內政，中華民國的總統談話，相信台灣人能接受並支持，「國台辦沒你們家的事就少說兩句」。

媒體追問，央視主播播報時誤將祖國稱作「兩國」，吳思瑤說，台灣是非常包容自由的國家，不會有人因為「祖國稱作兩國」講錯，就會有人身安全疑慮，只有在威權、極權的中國，才要擔心主播是否會遭到中的迫害。

吳思瑤說，雖未看到相關新聞，但非常樂見這樣的言論，台灣、中國本是一邊一國，兩國就是符合事實的陳述。

此外，賴總統指示國安團隊向在野黨主席簡報重要國安情勢賴總統，引發討論。吳思瑤說，過去召開憲政史上的第一次院際協調，努力折衝朝野，但立法院對於惡刪、惡凍的總預算案仍無轉圜，持續惡搞到底。

吳思瑤指出，賴總統釋出善意，希望與在野黨分享重要的國家安全資訊，讓在野黨有充足、對稱的資訊一起守護台灣國家安全，賴總統是想透過朝野對話、資訊共享，讓藍白立委理解台灣面對的國安處境，需要朝野一起合作、協力，但釋出善意卻被人不加思索地回潑冷水，這不是做人的道理。

至於日本天團「嵐」成員櫻井翔近日專訪賴總統引發中國民眾不滿，揚言抵制。她說，中國小粉紅永遠用政治立場為難不分國籍的藝人，盼透過這次專訪再次深厚台日關係，也期待未來合作有更正向的成果。

國台辦 吳思瑤

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