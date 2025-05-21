快訊

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

日Sukiya牛丼店又見惡搞！少女「對嘴狂飲」公用茶壺 最新下場曝光

賴清德拋對在野國安簡報 王鴻薇：國情報告都食言

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

昨日為賴清德總統就職滿一周年，賴總統談話提到將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨立委王鴻薇今日質疑，到底要派誰來簡報，過去賴總統也說到立法院做國情報告，但到目前為止食言而肥，且也不應限縮在國安。

賴總統昨日強調他們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

王鴻薇說，賴總統雖然說要對在野黨主席做國安簡報，但到底是誰來做國安簡報？形式是如何？目前沒有任何具體方案。過去賴清德競選時，自己說要到立法院做國情報告，可是到目前為止，賴總統完全沒有任何誠意，食言而肥。

王鴻薇表示，立法院修國會改革法案的時候，賴清德不但提覆議案，且提釋憲案，整個推翻。現在要來做國安簡報，她認為誠意不足。

王鴻薇指出，執政黨要跟在野黨主席討論，絕不僅僅是國安而已。大家非常重視美國對等關稅、貿易戰的問題，還有國家的整體情勢問題、經濟產業發展問題，若只是限縮在國安簡報，也不知道到底要派什麼人。

王鴻薇也提到，國安會秘書長吳釗燮今日本應到立法院針對預算解凍案報告，但已經兩次請假，且是在主席沒有准假的狀況下，直接不來立法院。請問如果吳釗燮神隱，變成藏鏡人，到底賴清德要派誰來做國安簡報？

賴清德 立法院 王鴻薇

延伸閱讀

賴清德就職周年 2陸男非法入境金門 法院裁定羈押

鏡民調／賴清德滿意度創新低 不滿意創新高

潘孟安、吳釗燮缺席立院預算解凍 藍委：打臉賴清德

首啟動三階活動民團！罷王鴻薇團體街講 與綠議員大跳運動操

相關新聞

國台辦重申一中 吳思瑤：沒你的事就少說兩句

賴清德總統在就職周年演說中對兩岸較少著墨，中國大陸國台辦重提「認同兩岸同屬一個中國」，才有協商對話基礎。民進黨立法院黨團...

賴清德拋對在野國安簡報 王鴻薇：國情報告都食言

昨日為賴清德總統就職滿一周年，賴總統談話提到將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨立委王鴻...

盧秀燕：「賴總統理念和路線有在改」 提醒要以民為念

對於賴清德總統就職滿周年，台中市長盧秀燕今天說，賴總統才當選就職一年，大家應該給他多一點時間。

鏡民調／賴清德滿意度創新低 不滿意創新高

鏡新聞今天公布五月政經民調結果，賴清德總統就職滿周年施政滿意度44.7%滿意，42.2%不滿意，滿意度創下就任以來歷次民...

總統520談話 未主動提兩岸…拋出和平四大支柱方案

賴清德總統昨（20）日發表就職周年談話，罕見未主動提及兩岸議題，僅在回應媒體提問時表示，和平無價，戰爭沒有贏家，並強調在...

賴清德遞出橄欖枝 促朝野和解

賴清德總統昨（20）日發表就職周年談話，談及朝野議題，他拋出橄欖枝，指示國安團隊著手規劃，將向在野黨主席進行「重要國安情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。