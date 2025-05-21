賴清德拋對在野國安簡報 王鴻薇：國情報告都食言

昨日為賴清德總統就職滿一周年，賴總統談話提到將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國民黨立委王鴻薇今日質疑，到底要派誰來簡報，過去賴總統也說到立法院做國情報告，但到目前為止食言而肥，且也不應限縮在國安。

賴總統昨日強調他們始終願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作。他將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

王鴻薇說，賴總統雖然說要對在野黨主席做國安簡報，但到底是誰來做國安簡報？形式是如何？目前沒有任何具體方案。過去賴清德競選時，自己說要到立法院做國情報告，可是到目前為止，賴總統完全沒有任何誠意，食言而肥。

王鴻薇表示，立法院修國會改革法案的時候，賴清德不但提覆議案，且提釋憲案，整個推翻。現在要來做國安簡報，她認為誠意不足。

王鴻薇指出，執政黨要跟在野黨主席討論，絕不僅僅是國安而已。大家非常重視美國對等關稅、貿易戰的問題，還有國家的整體情勢問題、經濟產業發展問題，若只是限縮在國安簡報，也不知道到底要派什麼人。

王鴻薇也提到，國安會秘書長吳釗燮今日本應到立法院針對預算解凍案報告，但已經兩次請假，且是在主席沒有准假的狀況下，直接不來立法院。請問如果吳釗燮神隱，變成藏鏡人，到底賴清德要派誰來做國安簡報？