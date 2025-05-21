鏡民調／賴清德滿意度創新低 不滿意創新高
鏡新聞今天公布五月政經民調結果，賴清德總統就職滿周年施政滿意度44.7%滿意，42.2%不滿意，滿意度創下就任以來歷次民調新低，不滿意度則攀上新高。
民調細項指出，賴清德總統就職滿一週年，其施政滿意度有17.0%非常滿意、27.7%還算滿意；另有18.4%不太滿意、23.8%非常不滿意；13.1%未表態。滿意度與上月相比下降4.6個百分點，不滿意度上升4.4個百分點。
行政院長卓榮泰部分，卓內閣整體施政滿意度調查，42.9%的民眾表示滿意（13.4%非常滿意、29.5%還算滿意）、40.5%民眾表示不滿意（19.9%不太滿意、20.6%非常不滿意）、16.6%未表態。不滿意度同樣創下歷次民調新高。
該次調查由鏡新聞規畫，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。5月18、19日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本市話536人、手機541人，共1077份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.99%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台。
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