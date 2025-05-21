鏡民調／賴清德滿意度創新低 不滿意創新高

鏡新聞今天公布五月政經民調結果，賴清德總統就職滿周年施政滿意度44.7%滿意，42.2%不滿意，滿意度創下就任以來歷次民調新低，不滿意度則攀上新高。

民調細項指出，賴清德總統就職滿一週年，其施政滿意度有17.0%非常滿意、27.7%還算滿意；另有18.4%不太滿意、23.8%非常不滿意；13.1%未表態。滿意度與上月相比下降4.6個百分點，不滿意度上升4.4個百分點。

行政院長卓榮泰部分，卓內閣整體施政滿意度調查，42.9%的民眾表示滿意（13.4%非常滿意、29.5%還算滿意）、40.5%民眾表示不滿意（19.9%不太滿意、20.6%非常不滿意）、16.6%未表態。不滿意度同樣創下歷次民調新高。