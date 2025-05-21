總統520談話 學者：聚焦國內議題強調台灣屬世界

總統賴清德在520就職週年演說中，未對兩岸關係有所著墨，而是在媒體問答環節上闡述兩岸關係。美學者分析，賴總統在演說中適當聚焦國內議題；他所強調的是「世界的台灣」，並非由中國或兩岸緊張局勢定義的台灣。

賴總統今天發表執政週年「迎風轉型、穩健前行」談話，內容涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」3元素。與過往不同的是，總統主動談話內容未特別著墨兩岸關係，兩岸議題是在媒體提問環節上答覆。

賴總統表示，他堅定追求和平，侵略者才是和平破壞者，包括台灣在內許多國家是受侵略者的脅迫，因此他提出和平四大支柱行動方案，只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作。總統還說，台灣會持續不斷強化國防力量，也會持續強化經濟發展韌性。

對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（TheGerman Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，賴總統在演說中適當聚焦台灣國內議題，他在兩岸關係上的立場，先前已在其他演講中清楚且堅定表達。

前美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長葛天豪（David Keegan）認為，賴總統所強調的願景是「這是一個世界的台灣」，一個致力推動國內繁榮與社會、政治穩定的台灣。中國僅作為對台灣韌性的一項挑戰，賴總統所描繪的台灣並非由中國或兩岸緊張局勢來定義。

至於兩岸緊張關係是否有可能改善，葛來儀分析，北京持續對台施壓，明確表達對賴總統的不信任，中國僅願意在其設定的前提下進行對話，而這些條件對台灣執政的民進黨來說是無法接受的。雖然短期內恢復兩岸對話的機會不大，但她相信，雙方都不希望發生軍事衝突。

前AIT理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）受訪表示，賴總統看來重申了處理當前兩岸局勢的基本立場。

他認為，賴總統的前提是，台灣並非造成兩岸緊張局勢的根源。相反地，中華人民共和國自2016年以來透過「非暴力脅迫」政策，才是造成兩岸關係改善的阻礙。若北京能展現克制，兩岸共存的機會就會出現。

現為約翰霍普金斯大學高等國際研究學院（SAIS）兼任講師的葛天豪表示，短期內沒有方法能降低兩岸緊張情勢，但有幾種方式可預防情況惡化，包括台灣持續強化自我防衛能力，加強對「統戰威脅」的抵抗力，以及中國降低其在台灣附近進行軍事活動的規模與頻率。

此外，賴總統也在演說中提到，台美關稅談判經前一輪實體磋商後，過程順利，政府會爭取最好的談判結果。他並引用聖經箴言的「鐵磨鐵，磨出刃來，朋友相感，也是如此」形容台美間難免有磨擦，但終究能磨合。

葛來儀指出，台灣與美國進行關稅談判所面臨的挑戰，和其他國家遇到的情況類似，談判內容涵蓋關稅與非關稅壁壘。她認為，雙方都本著誠意進行協商，致力達成互利的結果。

葛天豪則說，相較於其他貿易夥伴，台灣具備一些優勢，包括身為資通訊、人工智慧（AI）方面的關鍵夥伴，這些都是美國希望快速發展的領域。另一方面，台灣在安全上依賴美國協助，華府可能利用這點，要求台灣做出更多讓步。

美國總統川普（Donald Trump）上任以來關稅措施不斷，各國紛紛把握對等關稅暫緩期與美進行協商，包括台灣在內。