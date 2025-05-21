馬英九籲賴總統「在美陸間保持適度平衡」

賴清德總統就職滿周年，前總統馬英九昨表示，美國已開始懷疑賴政府治國能力，這是過去從未出現過的現象與警訊。但他也注意到賴總統最近在兩岸談話有些調整，呼籲賴總統在美國與大陸間保持適度平衡，依循憲法與兩岸條例，在「九二共識，一中各表」基礎上恢復與大陸各項往來。

馬英九昨出席文化大學國家發展與中國大陸研究所和馬英九基金會合辦的研討會，他致詞表示，原本希望賴總統可讓台灣從此更加團結穩定，「但一年下來，我們都失望了」，看到賴總統做了覆議、釋憲、罷免、內鬥等這些負面動作，讓人十分痛心。

他並批評賴總統就任後提出「新兩國論」及包括「境外敵對勢力」、「脫中入北」，嚴格限制兩岸交流，否定漢族人口等去中國化的「荒唐動作」，特別是最近教育部長聲稱要禁止兩岸學生交流；馬英九說，這是使台灣與大陸斷絕往來的荒誕政策，既違反憲法，又不符民情，且明顯造成兩岸關係更為緊張。

馬英九提到，美國外交政策期刊最近一篇文章認為「川普應該約束台灣」。他說「我們的總統居然被美國學者數落說是需要管教的，這真是最大的羞辱」；這篇文章強烈顯示，美國已經開始懷疑賴政府的治國能力了，這是過去從未出現過的現象與警訊，不可輕忽。

他並表示，有特別注意到賴總統最近在兩岸談話上有些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性善意，「希望賴總統能持續這樣的態度，才是兩岸之福」。