關稅重拳+在野疾呼 賴兩考量向在野遞橄欖枝

賴清德總統昨在就職周年談話中，提出向在野黨主席進行國安情勢簡報。據了解，賴總統遞此「橄欖枝」，主要著眼兩點，其一是美國對等關稅及國安情勢對台灣形成巨大挑戰，朝野應團結度過難關；其二，朝野劍拔弩張，賴總統盼在「事實基礎上」，回應在野黨共商國是的呼籲。

賴總統去年五二○就任後，多次強調要團結國家與朝野，但一年來，朝野高度對立，政治僵局持續。據指出，賴總統深知國會朝小野大的「政治現實」，也願與在野黨溝通對話。賴總統今年元旦談話時，提出希望與立法院長韓國瑜喝「大和解咖啡」，而即使民進黨內部有不同意見，賴總統仍決定邀韓國瑜率朝野代表團，參與美國總統川普就職；此外，總統府秘書長潘孟安也銜總統之命，多次與韓方面協調，最終五院國政會商得以舉行。

執政高層認為，賴總統對在野黨的「善意」一直存在；美國啟動對等關稅措施，台灣也受到嚴重衝擊，再加上當前區域、國安情勢都對台灣構成嚴峻挑戰，賴總統認為，朝野即使政治立場不同，但在攸關國家利益層次上，應團結一致對外，有必要讓在野黨了解國安情勢、交換意見。