聽新聞
0:00 / 0:00

政院屢提覆議…法案量卻創新低！和馬政府相比更明顯

聯合報／ 記者王千豪程平／台北報導

賴清德總統執政一周年，行政院函請立院審議的法案僅四十一件，創下近幾任總統就職一年內提案量新低。然而，面對立院三讀的重大法案，民進黨政府與立院黨團卻頻繁向憲法法庭提起憲法訴訟，並聲請暫時處分，也創下新紀錄，前總統陳水扁公開演講時也表達不認同，強調大法官絕對不是萬能的上帝，不要什麼事情最後都要請大法官出來當「公親」，大法官最好別再捲入政治紛爭，各界也不要利用大法官，陷大法官於不義。

據立法院法案查詢系統，賴總統就職至今，包含考試院與司法院主管的法案在內，行政院共提四十一案，相較於同一時間，馬政府一九八案、蔡政府一五一案。

行政院提出的四十一個版本中，已三讀通過的包含消防法、學生輔導法、植物診療師法、新住民權益保障法、運動部組織法、產業創新條例、證券交易稅條例、菸酒稅法等廿一部法律案。另外，已在委員會審竣且朝野有共識的法案包含電業法部分條文修正草案，及律師法第九條條文修正草案等，可望在本會期三讀。

不過，在野立委不斷疾呼的人工生殖法修正草案、AI基本法草案仍卡在行政院，平埔原住民族群身分法草案才剛要送到立院審議。最緊迫的是平埔原住民族群身分法草案，二○二二年憲法法庭宣判原住民身分法違憲，最遲要在十月廿八日前完成修法或另立特別法。

但當立院在審查國會改革法案、財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法等法案時，政院不僅未提出版本，更屢提覆議。去年通過「立法院職權行使法」修正條文及「刑法」增訂第五章之一章名及第一四一條之一修正條文，更是創下總統府、行政院、監察院、民進黨團四單位同時聲請釋憲與暫時處分的憲政紀錄。

覆議案 行政院 國會改革法案

延伸閱讀

川普「又大又美麗」的租稅法案 又加重市場對美國負債的憂慮

美眾議院修法擬徵5%匯款稅 資誠：投資匯款非課稅範圍

黨內強硬派嫌又大又美預算案減支不夠 川普親自說服

川普「大而美法案」過頭關 非美公民匯款課稅引發憂慮

相關新聞

賴總統520演說未談兩岸 僅回應媒體「樂意交流合作」國台辦說話了

賴清德總統今天發表就職周年談話，雖未直接提及兩岸，但在回應媒體關切時談及，只要對等尊嚴，「台灣很樂意跟中國進行交流合作」...

首位設立主權基金的總統 賴清德520談話背景脈絡曝光

賴清德總統20日就職一周年，他在敞廳發表談話主題「迎風轉型 穩健前行」。有關賴總統520談話背景脈絡，據了解，適逢全球面...

新聞眼／賴總統不親自出馬 朝野能良性對話？

在野黨千呼萬喚下，賴總統昨天在就職周年談話時，終於對在野黨釋出較具體善意，願意張開雙手，努力促成朝野對話，加強政黨合作，...

賴總統就職周年未提兩岸 張五岳：現在到10月才是重要觀察期

賴總統就職周年談話中，各界高度關注的兩岸論述部分並未出現。學者解讀多元，有人直言可能是兩岸問題已「嚴重到不能提了」，但也...

冷眼集／總統​鴨霸治國快拖垮國家 台灣陷入一場領袖製造的危機…

賴清德總統尚未正式上任總統時，高舉「團結台灣、朝野和解」的旗幟，自詡為能彌合藍綠裂痕的「大和解領袖」。他在二○二四總統大...

賴清德政績為何一片空白？從三大委員會 看懂政府內耗真相

賴清德總統上任後，最重要的政績是親自領軍、宣示打造「信賴新政時代新台灣」成立總統府三大委員會，如今驗收周年成績單，台灣走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。