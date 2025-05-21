政院屢提覆議…法案量卻創新低！和馬政府相比更明顯

賴清德總統執政一周年，行政院函請立院審議的法案僅四十一件，創下近幾任總統就職一年內提案量新低。然而，面對立院三讀的重大法案，民進黨政府與立院黨團卻頻繁向憲法法庭提起憲法訴訟，並聲請暫時處分，也創下新紀錄，前總統陳水扁公開演講時也表達不認同，強調大法官絕對不是萬能的上帝，不要什麼事情最後都要請大法官出來當「公親」，大法官最好別再捲入政治紛爭，各界也不要利用大法官，陷大法官於不義。

據立法院法案查詢系統，賴總統就職至今，包含考試院與司法院主管的法案在內，行政院共提四十一案，相較於同一時間，馬政府一九八案、蔡政府一五一案。

行政院提出的四十一個版本中，已三讀通過的包含消防法、學生輔導法、植物診療師法、新住民權益保障法、運動部組織法、產業創新條例、證券交易稅條例、菸酒稅法等廿一部法律案。另外，已在委員會審竣且朝野有共識的法案包含電業法部分條文修正草案，及律師法第九條條文修正草案等，可望在本會期三讀。

不過，在野立委不斷疾呼的人工生殖法修正草案、AI基本法草案仍卡在行政院，平埔原住民族群身分法草案才剛要送到立院審議。最緊迫的是平埔原住民族群身分法草案，二○二二年憲法法庭宣判原住民身分法違憲，最遲要在十月廿八日前完成修法或另立特別法。

但當立院在審查國會改革法案、財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法等法案時，政院不僅未提出版本，更屢提覆議。去年通過「立法院職權行使法」修正條文及「刑法」增訂第五章之一章名及第一四一條之一修正條文，更是創下總統府、行政院、監察院、民進黨團四單位同時聲請釋憲與暫時處分的憲政紀錄。